La Vita in Diretta sconfitta | Barbara D’Urso batte Cuccarini e Matano

Nella serata di ieri, Lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all'1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share.

Barbara D’Urso - rivelazione su La Vita in Diretta : “Perderò la sfida” : Barbara D’Urso fa una confessione sulla sfida Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta Da lunedì 9 settembre Barbara D’Urso è tornata alla guida di Pomeriggio 5 dopo la pausa estiva. Se lo scorso anno ha dovuto fare i conti con La Vita in Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, quest’anno si scontrerà con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetterà per tutta la stagione televisiva ...

Inizio di una nuova era per La Vita in Diretta? : La Vita in Diretta - Lino Banfi, Alberto Matano e Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno lanciato la loro prima edizione de La Vita in Diretta cantando e ballando insieme nuova Era di Jovanotti, augurandosi dunque che con il loro avvento lo storico programma di Rai 1 trovi un nuovo corso, e un nuovo appeal. Ebbene, di nuovo nella puntata d’esordio si è visto poco, ma bisognava aspettarselo, perchè il formato quello è e ...

Lino Banfi a La Vita in diretta : Cuccarini in difficoltà per una gaffe : La vita in diretta: Lorella Cuccarini in difficoltà per una gaffe di Eleonora Cadeddu Debutto con gaffe, è il caso di dirlo, quello di oggi per Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Nell’ultima parte di questa puntata inaugurale della stagione 2019/2020, la più amata dagli italiani ha intervistato Lino Banfi il quale, dopo aver ripercorso tra una domanda e l’altra la sua lunga e brillante carriera di attore, ha ricordato il ruolo ...

«La Vita in Diretta» : Lorella Cuccarini e Alberto Matano - che convincono alla prima (nonostante la cronaca nera) : La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto MatanoLa Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto MatanoLa Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto MatanoLa Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto MatanoLa Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto MatanoLa Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano«È suonata la campanella anche per noi, finalmente». Lorella Cuccarini e Alberto Matano salutano il pubblico de La Vita in ...

La Vita in diretta - prima puntata con Matano e Cuccarini : la sorpresa di Mara : La vita in diretta: Mara Venier fa una bellissima sorpresa a Lorella Cuccarini ed Alberto Matano Ci siamo, la nuova edizione de La vita in diretta è finalmente partita. Quest’anno al timone del famoso programma pomeridiano di Rai 1 troviamo due conduttori d’eccezione: Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Il celebre giornalista, volto del Tg1, si […] L'articolo La vita in diretta, prima puntata con Matano e Cuccarini: la ...

Alberto Matano/ Come andrà il sodalizio con Lorella Cuccarini a La Vita in diretta? : Alberto Matano, La Vita in diretta: Come andrà la sua nuova avventura, dopo Ballando con le stelle, al fianco di Lorella Cuccarini

La Vita in diretta 2019-2020, anticipazioni prima puntata: Lorella Cuccarini e Alberto Matano alla prova dell'infotainment

Lorella Cuccarini ‘spoglia’ Alberto Matano a La Vita in Diretta : La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini e la gag con Alberto Matano: lui si ‘spoglia’ Al via la nuova edizione, tanto attesa quanto discussa, de La Vita in Diretta con l’inedita coppia Lorella Cuccarini e Alberto Matano al timone. Sulle note di ‘Vita ce n’è’ di Eros Ramazzotti i conduttori hanno fatto il loro ingresso nello studio tutto rinnovato dello storico rotocalco pomeridiano del primo canale della Tv di ...

Rai Uno - oggi 9 settembre ripartono molti programmi come Unomattina e La Vita in Diretta : come da tradizione, il secondo lunedì di settembre su Raiuno ripartono molti programmi che vanno a formare il cosiddetto palinsesto autunnale della rete. In particolare, a riprendere il via saranno tre trasmissioni della mattina e due format del pomeriggio. A parte il talk show "Vieni da me", che quest'anno è alla seconda edizione, le altre sono tutte produzioni televisive che la rete ammiraglia Rai manda in onda da tempo e che ormai hanno ...

La Vita in Diretta 2019-2020 - prima puntata in diretta alle 16.00 : Lorella Cuccarini e Alberto Matano alla prova dell'infotainment : Finalmente al via la nuova stagione de La Vita in diretta, anticipata da polemiche e critiche ancor prima del kick-off previsto per oggi, lunedì 9 settembre 2019, su Rai 1 dalle 16.00 alle 18.50. alla conduzione l'inedita coppia Alberto Matano e Lorella Cuccarini, reduce dai risultati non proprio brillanti (per usare un eufemismo) di Grand Tour in prima serata sull'Ammiraglia Rai. Per Matano, invece, un ritorno ai rotocalchi dopo Unomattina ...

Raiuno - daytime 2019/2020 – “Storie italiane” al mattino - “La Vita in diretta” al pomeriggio con molte novità. : Raiuno riparte con i supi palinsesti annuali e tornano anche i due principali contenitori della giornata: “Storie Italiane” di Eleonora Daniele al mattino e che quest’anno durerà ben due ore, “La vita in diretta” al pomeriggio con la nuova conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Storie italiane | Eleonora Daniele “Storie italiane” riparte quest’anno […] L'articolo Raiuno, daytime 2019/2020 ...