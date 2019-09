Italia-Lussemburgo Under 21 | match in diretta su Rai2

Italia-Lussemburgo Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : serve subito una vittoria per gli azzurrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Italia-Lussemburgo Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lussemburgo Under21, partita della nazionale azzurra che deve partire forte per cancellare la delusione del vecchio corso. La partita amichevole svolta a Catania contro la Moldavia vinta per 4-0 non ha fatto vedere rilevanti cambiamenti tattici a dispetto del ...

Italia-Lussemburgo U21 oggi in tv : orario d’inizio - tv - streaming e probabili formazioni : oggi (martedì 10 settembre) la Nazionale Under 21 di calcio affronterà il Lussemburgo nella gara d’esordio delle qualificazioni agli Europei 2021. Allo Stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro la squadra guidata dal nuovo ct Paolo Nicolato punterà a iniziare subito al meglio il primo cammino, contro un avversario che è sulla carta ampiamente alla portata. Dopo l’amara eliminazione nell’ultima rassegna continentale, giocata in casa, gli ...

Italia Under 21 - domani l’esordio nelle qualificazioni contro il Lussemburgo : le probabili formazioni : domani l’Italia Under 21 comincia il suo cammino con le qualificazioni agli Europei del 2021. Nuovo corso per gli azzurrini (dopo il fallimentare torneo estivo con Di Biagio alla guida) il cui ct è Nicolato. E’ il Lussemburgo la prima avversaria e saranno almeno due le novità rispetto alla vittoriosa sfida contro la Moldavia in amichevole. Il ct Paolo Nicolato infatti ha anticipato alla vigilia che in porta Plizzari sarà ...