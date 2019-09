Gabrielli contro Salvini che indossa la maglia della Polizia | ' La gente non è idiota'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) Ora che Matteonon è più Ministro dell'Interno, il CapoFrancoha voluto commentare l'abitudine del leaderLega dire le maglie delle forze dell'ordine. A suo avviso non c'è motivo per cui un Ministro come lui possare un indumento per affermare il suo ruolo. E, parlando del nuovo governo, sostiene che bisogna dare importanza prioritaria al nuovo contratto di lavoro degli agenti di. Le parole diIl CapoFranco, durante l'inaugurazione di una nuova salaquestura di Napoli, ha parlato disua abitudine dire le magliette. Si chiede infatti se la più alta autorità diabbia "il bisogno di una t-shirt per riaffermare questa sua funzione". A suo avviso, infatti, così facendo si crede che "i cittadini siano una banda di idioti" che hanno bisogno di una ...

