Domani i test per professioni sanitarie

Sono 74.380, in lieve calo rispetto al 2018, gli studenti impegnatiin 37 università statali l'esame di ammissione per i corsi di laurea dellepresso le facoltà di Medicina e Chirurgia di tutta Italia Infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista o tecnico di radiologia: in totale 24.033 i posti messi a bando, di cui ben 15.069 per Infermiere. Per la professione di infermiere, +3,8% di domande, da 21.813 a 22.632; calano invece del 4% le domande per il corso da fisioterapista, da 26.516 a 25.459.(Di martedì 10 settembre 2019)