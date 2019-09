Colore argento vivo | ecco come indossarlo

Fonte : gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) L'è sempre stato un, e un materiale, altamente simbolico, da esibire attraverso il proprio look o con un accessorio. Sin dall'antichità nella tradizione alchemica, questo metallo rappresenta la purificazionecapacità «magica» e umana al tempo stesso, visto che ogni uomo viene forgiato dal fuoco delle prove che ogni giorno affronta. Ma, soprattutto, l'è simbolo della Luna, che quest'anno è una delle grandi ispirazioni viste in passerella durante le sfilate delle collezioni moda. Non a caso, il 2019 segna il 50esimo anniversario dell'allunaggio, quando l'astronauta Neil Amstrong mise piede per primo sul nostro satellite dopo il viaggio con l'Apollo 11, compiendo il famoso e tanto atteso «piccolo passo per l'uomo, ma grande balzo per l'umanità». Laquan Smith - Front ...

Primonumero : Il colore argento che unisce l’Italia dal nord al sud: la nuova freccia arriva sui binari termolesi… - offertegiorno : #MINIMOSTORICO VersionTech Bilancia cucina digitale Bilancia da cucina 6,6 lbs / 3kg con piattaforma in acciaio in… - elBetulla : Ma quello che stupì particolarmente Rumo fu un colore che non aveva mai odorato prima: alto(...), sventolava un nas… -