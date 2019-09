Il Presidente del Consiglio Conte alla Camera per la fiducia | Europa e ambiente al centro

Il Presidente del Brasile - Jair Bolsonaro - è stato operato per la quarta volta a causa della pugnalata ricevuta un anno fa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato operato all’addome per correggere un laparocele (un tipo di ernia addominale) formatosi in seguito alle tre precedenti operazioni chirurgiche a cui era stato sottoposto dopo che nel settembre del 2018 era stato pugnalato durante un

Mostra del Cinema di Venezia - a J’Accuse va solo il “leoncino” : la Presidentessa di giuria e il veto su Polanski – La Polemica : Chiedetemi tutto, ma non di dare il Leone d’Oro a Roman Polanski. A premi consegnati, meglio raccontarla tutta. Lucrecia Martel non avrebbe mai permesso che trionfasse il J’Accuse Polanskiano. Pregiudizialmente. Le motivazioni sono le solite. Stupro, processi, fughe, condanne, perdono della vittima trent’anni dopo. Altro che “artista separato dall’uomo”. Pur di non avere Polanski (o il suo ologramma) tra i piedi a gongolare la notte ...

Mike Bongiorno moriva 10 anni fa - il Presidente Mattarella : “Pioniere e icona della TV italiana” : Mike Bongiorno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il conduttore in occasione del 10° anniversario della morte L’8 settembre di dieci anni fa all’età di 85 anni si spegneva, a causa di un infarto, Mike Bongiorno. Con lui se ne andato un grandissimo pezzo della tv italiana, ma soprattutto una lunghissima ed esemplare pagina […] L'articolo Mike Bongiorno moriva 10 anni fa, il Presidente Mattarella: ...

Ciclismo – Alessia Piccolo investita in Germania! La Presidente del Team Alè Cipollini finisce in ospedale : salvata dal casco : Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini, è stata investita in Germania: la donna finisce in ospedale. La presenza del casco ha evitato grossi guai Una brutta disavventura per Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini. La donna, presente in Germania per la fiera Eurobike, durante un’uscita in bici è stata investista da una donna. Questo il racconto della Piccolo, riportato dalla ‘Rosea’: “dopo una ...

Morto Robert Mugabe - ex Presidente dello Zimbabwe : da eroe dell’indipendenza a dittatore : È Morto all’età di 95 anni Robert Mugabe, ex Presidente dello Zimbabwe. Dal 1980 al 2017, anni durante i quali è stato alla guida dello Zimbabwe, Mugabe è passato da eroe dell’indipendenza a despota responsabile del collasso economico del suo Paese. Le sue dimissioni sono avvenute nel 2017, sotto la pressione dei militari. Poi nell’arco di due anni, la notizia della sua scomparsa. Quando prese le redini dell’ex Rhodesia – ...

Commissione Ue - a Bruxelles un’ora di colloquio tra Gentiloni e Von der Leyen. Martedì la nuova Presidente annuncia deleghe : È durato circa un’ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, e la presidente eletta Ursula von der Leyen. Il presidente Pd ed ex premier ha evitato i media, entrando direttamente con l’auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Il bilaterale servirà a orientare le decisioni della ex ministra alla Difesa tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, ...

Inizia l’era della Presidente designata della Bce Christine Lagarde : La presidente designata della Bce Christine Lagarde ha risposto alle domande dei parlamentari europei precisando che “molti paesi hanno ancora

Rosa Elena Bonilla - moglie dell’ex Presidente dell’Honduras Porfirio Lobo Sosa - è stata condannata a 58 anni di carcere per frode e appropriazione indebita di denaro pubblico : Rosa Elena Bonilla, moglie dell’ex presidente dell’Honduras Porfirio Lobo Sosa, è stata condannata a un totale di 58 anni di carcere per vari crimini che comprendono la frode e l’appropriazione indebita di denaro pubblico. Secondo l’accusa, quattro giorni prima che

Il Presidente della commissione sportiva d’appello della FIGC “È brutto che ancora si parli di razzismo” : Il presidente della commissione sportiva d’appello della FIGC Piero Sandulli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, per parlare del caso dei cori razzisti dei tifosi del Cagliari ai danni di Lukaku: “E’ brutto parlare di razzismo nel terzo millennio. Noi abbiamo una sola razza: quella umana. Se dobbiamo fare distinzioni di colorazione di pelle, siamo molto indietro con la cultura. Non so cosa succederà per le vicende contro il Cagliari, ...

Serie C - il duro sfogo del Presidente del Potenza : “Senza strutture non c’è futuro” : Senza adeguate strutture sportive “non si programma il futuro e non si va avanti: oltre alla differenza di budget che ci divide dalle ‘big’ del campionato, le nostre rivali hanno centri sportivi adeguati, mentre noi facciamo allenare quattro squadre giovanili ogni giorno nello stadio Viviani”. E’ questa una delle riflessioni fatte nel pomeriggio, in una conferenza stampa, dal presidente del Potenza Calcio ...

BH90210 - le accuse a Gabrielle Carteris - rieletta Presidente del sindacato degli attori : Se in tv la sua versione romanzata sta affrontando il ritorno sul set della serie tv che l'ha resa popolare, nella realtà Gabrielle Carteris è alle prese con problemi ben più seri. L'interprete di Andrea in Beverly Hills, 90210 ha infatti ricevuto nelle ore scorse delle accuse da alcuni membri del SAG-AFTRA, ovvero il sindacato degli attori americani, di cui la Carteris è stata rieletta presidente solo la settimana scorsa.Lavoro sindacale e ...