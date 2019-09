Ambiente | Wwf | “Tra i crimini contro l’umanità anche la distruzione di ecosistemi

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Dall’inizio dell’anno ad oggi la percentuale netta della superficie bruciata in Amazzonia è aumentata del 150% rispetto al trend degli ultimi 10 anni. Questo avrà ripercussioni non solo sull’e le economie locali, ma sull’intero Pianeta riducendo la biodiversità globale, la risorsa idrica del Pianeta, indebolendo la regolazione del clima e amplificando drammaticamente gli effetti nefasti del riscaldamento globale . E’ ora di cambiare rotta e di colmare un vuoto normativo che finalmente dia rilevanza a quei disastri ambientali che vanno oltre la giurisdizione nazionale”. Per questo il Wwf da oggi promuove una petizione, rivolta al governo italiano perché si faccia portavoce presso la Corte penale internazionale, di una richiesta a beneficio della comunità internazionale: “inserire tra il’umanitàla ...

