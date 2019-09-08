Traffico Roma del 08-09-2019 ore 15 | 30

virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - zazoomnews : Traffico Roma del 08-09-2019 ore 14:30 - #Traffico #08-09-2019 #14:30 -
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Traffico Roma del 08-09-2019 ore 14:30 Roma Daily News
RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE, QUINDI NESSUNA SEGNALAZIONE SULLE CONSOLARI, SUL ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 14 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE, QUINDI NESSUNA SEGNALAZIONE SULLE CONSOLARI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 E TUTTO TRANQUILLO IN TANGENZIALE E SULLA RETE STRADALE CITTADINA. IN CITTÀ NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI PER LAVORI ALTRA CHIUSURA A CASTELVERDE VIA POLENSE DEL TUTTO INTERROTTA TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA A CAUSA DI UNA FRANA INFINE, ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 13 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE, UNICA SEGNALAZIONE AL PRENESTINO-LABICANO, È AVVENUTO INFATTI UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI VIA ROMOLO BALZANI, PER QUESTO CI SONO RALLENTAMENTI. NEI PRESSI DEL CIRCO MASSIMO CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI PER LAVORI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE PER LAVORI ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 12 : 30 : circolazione scorrevole sulle principali arterie stradali della capitale, unica segnalazione di rilievo sulla Via Casilina, dove è avvenuto un incidente all’Altezza di Via Romolo Balzani, ci troviamo al prenestino- labicano: inevitabili i rallentamenti. anche oggi circolazione FERROVIARIA interrotta tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. MODIFICATA LA circolazione dei treni sulle linee FL1, FL3 ED ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 11 : 30 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE OGGI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RESTERÀ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE LINEE FL1, FL3 ED FL5. LA TRATTA INTERROTTA È COMUNQUE COLLEGATA DALLA METROPOLITANA DI Roma, ED È, QUINDI, POSSIBILE ACCEDERE ALLE LINEE METRO A E B CON IL TITOLO DI VIAGGIO ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 10 : 30 : ALL’OSTIENSE IN PIENO SVOLGIMENTO la cerimonia commemorativa PER IL 76° anniversario della difesa di Roma, tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo Boario, CON la partecipazione del Presidente della Repubblica e di numerose autorità. possibili brevi stop o deviazioni per le linee BUS DI ZONA. ANCHE OGGI LA circolazione FERROVIARIA resterà interrotta tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA. ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 09 : 30 : ALLE PORTE DI Roma EST, NELLA ZONA DI TORRE ANGELA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA Via Prenestina ALL’aLTEZZA Via di Torrenova: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SU VIA DI TORRENOVA, VIA PRENESTINA E VIA DELL’ACQUAVERGINE. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CASALOTTI, INERESSATA VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA CUMIANA: POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN PROGRAMMA TRA POCO, Alle 10:00, tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO ALLE PORTE DI Roma EST, NELLA ZONA DI TORRE ANGELA è SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA Via Prenestina aLTEZZA Via di Torrenova: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SU VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’ACQUA VERGINE. IN PROGRAMMA Alle 10:00 tra piazzale di Porta San Paolo e via del Campo Boario la cerimonia commemorativa in ...
Traffico Roma del 08-09-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ALLE PORTE DI Roma EST, NELLA ZONA DI TORRE ANGELA è SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA Via Prenestina aLTEZZA Via di Torrenova: RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI NELLA GUIDA. IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO, ANCHE OGGI LA circolazione ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNADISAGI SULLA VIA TIBURTINA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IL Traffico E’ RALLENTATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. IN VIA APPIA NUOVA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VILLA LAZZARONI. STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. DA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 18 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO TORLONIA,. OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO FL3 VITERBO CESANO Roma TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA Roma TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’ GARANTITO CON LA METROPOLITANA DI Roma FINO ALLE 20.00 ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO TORLONIA, RALLE NTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE MANZONI ALL’ALTEZZA DI VIA PINCIPE UMBERTO. OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO FL3 VITERBO CESANO Roma TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA Roma TERMINI PER LA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ . NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A VIA SAN TEODORO ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 16 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ . NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A VIA SAN TEODORO ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ . NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A VIA SAN TEODORO ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 14 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI ...