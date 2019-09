Quanto è grande un protone?

"Quanto durerà? Dipende...". Renzi parla da grande azionista : Matteo Renzi non crede di dover dare garanzie sulla sua fedeltà al nascente Conte-bis, si aspetta anzi un ringraziamento per il contributo dato perché il progetto prendesse forma. In un’intervista al Messaggero, però, fa già sentire con forza il suo peso di grande azionista del nuovo Governo, fissando alcuni paletti nella squadra e nel programma.“A mio giudizio la legislatura arriverà al 2023. Lo ...

Stasera non vedrai Marte grande Quanto la Luna : è una bufala : Ciclicamente torna virale su internet la bufala di Marte che diventa grande come la Luna nel firmamento del 27 agosto. Tutto nacque da un evento astronomico spettacolare avvenuto nel 2003, quando Marte si trovò alla minima distanza dalla Terra degli ultimi 60mila anni. Grazie a quelle condizioni fu possibile ottenere un'immagine del Pianeta Rosso grande come la Luna attraverso un potente telescopio, ma l'informazione fu distorta e lo strumento ...

No - stasera non vedrete Marte grande Quanto la Luna. È una bufala vecchia di 16 anni : (immagine: Getty Images) stasera, 27 agosto, Marte non apparirà in cielo grande come la Luna. La notizia è una bufala che circola in rete da ben 16 anni, da quando il 27 agosto 2003 il Pianeta Rosso si è trovato alla minima distanza dalla Terra dopo circa 60mila anni. Un fraintendimento nella comunicazione che ancora oggi riesce a trarre in inganno gli internauti. All’origine della Mars hoax c’è un’errata interpretazione di un messaggio ...

Lotito vende alla grande : Milinkovic-Savic allo United? Ecco Quanto incassa la Lazio : «Lo scorso anno ho combattuto perché Milinkovic-Savic non andasse via, quest' anno ho meno armi per trattenerlo se si creassero le condizioni» aveva detto il presidente Lotito. A nemmeno una settimana di distanza, le sue parole prendono forma: il 24enne sembra essere essere in partenza. Il Mancheste

Avvistata una medusa gigante - grande Quanto un corpo umano : l’incredibile incontro con un polmone di mare : Una sub ha avuto un incontro con una medusa gigante, grande come un essere umano, al largo della costa della Cornovaglia. Lizzie Daly stava nuotando vicino Falmouth quando ha incontrato la medusa, della specie polmone di mare, la più grande che avesse mai visto, grande quanto il suo stesso corpo. Lizzie, presentatrice TV e ambientalista, stava nuotando per la campagna Wild Ocean Week, che aiuta a trovare fondi per la Marine Conservation Society. ...

L'avvistamento choc : ecco la medusa gigante grande Quanto un uomo : Pina Francone L'animale planctonico è stato avvistato nelle acque delle Cornovaglia da una biologa marina: ecco le incredibili immagini Una medusa gigante, grande come un essere umano. È L'avvistamento choc nel mare della Cornovaglia, Inghilterra, dove una biologa marina "in missione" si è trovata a tu per tu con il mastodontico animale planctonico. Testimone oculare della scoperta Lizzie Daly, che stava realizzando immersioni in ...

"Star Wars Jedi : Fallen Order è più grande di Quanto pensassi" : Quando sta per uscire un atteso gioco, una delle domande più frequenti è "quanto durerà?", ma quando si tratta di un gioco pensato per il single player, come Star Wars Jedi: Fallen Order, questa domanda diventa ancora più pertinente. Gli sviluppatori del gioco hanno parlato in passato di questo argomento, affermando che sarà un'esperienza ricca e di recente il game director, Stig Asmussen, ha approfondito la questione in un'intervista con Game ...