Mette all’asta su un sito specializzato il suo yacht ma fa un errore e accade una cosa

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Un uomo ha messosu unla sua barca a vela, la “Jeanneau Sun Way 21″. L’uomo, per un, ha posto come base d’asta 22,50 euro, mentre avrebbe voluto scrivere 12.000,00 euro. Questa vicenda è accaduta in Germania, e ilscelto per la pubblicazione di questa asta è stato il AllesAuktion.de. Dopo aver letto l’importo, in tantissimi si sono avvicinati incuriositi dal rapporto oggetto / richiesta economica, ma quando l’uomo si è accorto dell’ha rifiutato di consegnare la barca a vela a chi se la era aggiudicata. L’aggiudicatario ha fatto causa al proprietario e anche ilè dalla parte di chi si è aggiudicato il bene. Ora la parola spetta al Tribunale.

GiuseppeCarlo66 : Casa di Riposo mette all'asta immobili. Commissario Camisola: 'Creeremo centro specializzato per anziani che manca' - GiuseppeCarlo66 : Casa di Riposo mette all'asta immobili. Commissario Camisola: 'Creeremo centro specializzato per anziani che manca'… - lavocediasti : Casa di Riposo mette all'asta immobili. Commissario Camisola: 'Creeremo centro specializzato per anziani che manca' -