Marvel Dimension of Heroes | ecco il gioco in realtà aumentata che ci farà vestire i panni

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) Due anni fa, Lenovo ha collaborato con Disney per lanciare l'esperienza AR di Star Wars, nota come Star Wars: Jedi Challenges. Oggi, Disney offre al suo franchiseun'occasione per avere successo nello settore AR conof.La novità diofè che ilutilizza non uno, ma due controller a differenza delStar Wars. Invece di usare una singola spada laser, avrete la possibilità di utilizzare una coppia di nuovi controller universali usando entrambe le mani.ofconsente ai giocatori di assumere il ruolo di uno dei sei eroi: Capitan America, Thor, Black Panther, Doctor Strange, Captaino Star-Lord. Leggi altro...

