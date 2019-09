A A A Cercasi colf per Barbara De Rossi

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) lo voglio vivoIl Pet-Chef: cosa cucini al mio gatto?Nasconditi quando cambi la lettieraNon è che lo vuoi tu?Per favore, coccola il gatto tutto il giornoDagli le medicine giusteDevi fare socializzare il mio gatto!Come è fatta la tua casa, esattamente?Devi aiutarlo a far pipìIl gatto deve dormire nel letto con teLa richiesta è arrivata via Twitter, nella tarda serata di mercoledì. «convivente», ha scritto onlineDe, invitando i suoi seguaci a scriverle in privato. I requisiti posti sono stati pochi. «Minimo di referenze e amante degli animali», ha spiegato, nel breve post, l’attrice, impegnata dal 2016 come conduttrice, su Retequattro, de Il Terzo Indizio. A risponderle, nella sezione pubblica dei commenti Twitter, sono intervenuti in pochi. Nessuno, nel merito. L’annuncio per una nuova collaboratrice domestica, in grado di prendersi cura dei suoi cani e dei ...

Lorejournalist : RT @BarbaraDeRossiO: Cercasi colf convivente.minimo di referenze e amante animali.Scrivere in privato.grazie ... - giada_online : RT @BarbaraDeRossiO: Cercasi colf convivente.minimo di referenze e amante animali.Scrivere in privato.grazie ... - gretaamel : RT @BarbaraDeRossiO: Cercasi colf convivente.minimo di referenze e amante animali.Scrivere in privato.grazie ... -