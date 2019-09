Liverpool | Alisson a 360° | il Pallone d’Oro | la parata più importante e gli obiettivi

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Ho letto alcune notizie e sono orgoglioso, ma so che non e’ facile. E’ ancora piu’ difficile per un portiere”. Sono le dichiarazioni diBecker portiere delin riferimento alla sua candidatura alD’oro al quotidiano spagnolo Marca. “Capite quanto sia difficile per i portieri. La differenza e’ che il portiere non segna gol. Li evita. E alla gente piace celebrare gli, penso che sia per questo che gli attaccanti si distinguano un po’ di piu’. Sarebbe un grande onore, ma preferisco pensare solo a fare il mio lavoro e aiutare ilin questa stagione”. Alla Roma ha vissuto due stagioni “molto positive che mi hanno permesso di maturare come calciatore e come persona”. Sullapiù bella: “difficile scegliere, ma credo che lapiu’sia ...

