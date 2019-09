Il governo Conte bis è nato | cosa succede adesso

governo Conte - al MEF torna un politico dopo anni di ministri tecnici : chi è Roberto Gualtieri : dopo anni di tecnici, sarà nuovamente un politico a sedersi alla scrivania del Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze. Il dem Roberto Gualtieri è il nuovo ministro dell’Economia. Europeista convinto, docente universitario, ha il profilo di un tecnico ma un passato da politico. Prima di lui, l’ultimo uomo di partito a occupare quella poltrona è stato Giulio Tremonti nel quarto Governo Berlusconi (2008-2011). In seguito ...

governo - nasce il Conte-bis con l'alleanza PD-M5S-Leu - ecco la lista dei ministri dell'esecutivo : Il secondo Governo Conte è davvero a un passo. Il premier incaricato si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e discutere con lui la nomina dei nuovi ministri equamente distribuiti tra le formazioni di Governo: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Leu, fondamentale per ottenere la maggioranza in Senato dove i numeri della fiducia rischiano di essere più incerti. Dopo il ...

Roberto Speranza ministro della Salute del governo Conte bis : Non viene riconfermata Giulia Grillo (M5S), il dicastero passa al deputato di Leu

governo Conte 2 - il programma definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

governo Conte bis - la lista dei ministri : 10 M5s - 9 Pd - uno Leu e un tecnico - le donne sono 7 : Governo Conte bis, ecco i ministri annunciati dal premier Giuseppe Conte al Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Senza...

governo Conte bis al completo : ecco la squadra ufficiale dei ministri : Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. La squadra dei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in ...

È nato il governo Conte bis : ecco la lista dei ministri : È nato il governo Conte bis. Il premier incaricato ha sciolto la riserva al Quirinale incontrando il capo dello Stato. Dopo il colloquio con Sergio Mattarella ha annunciato la lista dei ministri del suo secondo governo, sostenuto da una maggioranza M5s-Pd con il supporto di Liberi e Uguali. Il giuramento si terrà giovedì alle 10, ancora in mattinata incontri fra le delegazioni per dare vita all’esecutivo. I ministri sono 21, 10 dei 5 Stelle, 9 ...

governo Conte - chi è Luciana Lamorgese : tutto sul nuovo Ministro dell’Interno - prenderà il posto di Salvini : Luciana Lamorgese è il nuovo Ministro dell’Interno e avrà l’impegnativo compito di prendere in mano che fino a qualche giorno fa era di Matteo Salvini. Nata a Potenza l’11 settembre 1953, la nuova responsabile del Viminale è sposata e ha due figli. Laureata in giurisprudenza, avvocato, ha svolto numerosi incarichi prima di accettare a far parte del secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E’ stata prefetto di Milano ...

