La nave Mare Jonio è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza

Migranti - sequestrata la nave Mare Jonio : "Surreale - è un dispetto" : Il sequestro amministrativo della nave "è veramente surreale, noi siamo stati autorizzati a entrare in acque territoriali, è...

Viminale : sequestrata nave Mare Jonio : 8.40 Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio , al momento alla fonda all'isola di Lampedusa. Così fonti del Viminale . Ieri sono stati fatti sbarcare gli ultimi 31 migranti a bordo per "motivi sanitari".

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore , Nave della ong Mission Lifeline, con...

I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio saranno fatti sbarcare a Lampedusa per «motivi sanitari» : 31 migranti soccorsi la scorsa settimana al largo della Libia e fino a oggi a bordo di Mare Jonio , la nave del progetto umanitario Mediterranea, sono stati trasferiti su un’imbarcazione della Guardia Costiera e potranno presto sbarcare a Lampedusa . Lo

La nave Eleonore sotto sequestro a Pozzallo. I 35 a bordo della Mare Jonio sbarcheranno : La nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline, da 8 giorni con 101 migranti a bordo , è entrata al porto di Pozzallo, preceduta da un mezzo della Capitaneria di porto e seguita due vedette della Guardia di Finanza, che poco prima ne aveva preso il controllo, dopo aver notificato la violazione del divieto di ingresso in acque italiane. L'imbarcazione verrà ora sotto posta a sequestro amministrativo cautelare. La Ong ha già contattato un legale. È ...

Migranti - nave Eleonore a Pozzallo : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore , nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

La nave Eleonore sotto sequestro a Pozzallo. Ancora in 35 a bordo della Mare Jonio : La nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline è entrata al porto di Pozzallo, preceduta da un mezzo della Capitaneria di porto e seguita due vedette della Guardia di Finanza, che poco prima ne aveva preso il controllo, dopo aver notificato la violazione del divieto di ingresso in acque italiane. L'imbarcazione verrà ora sotto posta a sequestro amministrativo cautelare. La Ong ha già contattato un legale. Dopo un violento temporale, il ...

Migranti - nave Eleonore forza il divieto : Finanza pronta al sequestro. Mare Jonio : «Qua sempre più dura» : Mentre la Mare Jonio è al quinto giorno di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore , nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni...

Mare Jonio - terza notte sulla nave per i 34 naufraghi rimasti a bordo : “Rischio emergenza igienico-sanitaria” : terza notte sulla Mare Jonio per i 34 naufraghi rimasti sulla nave dopo il trasbordo di 64 tra malati, donne e bambini. Venerdì è stata eseguita una ispezione dei medici del ministero della Salute per verificare le condizioni delle persone a bordo. La ong Mediterranea Saving Humans però ribadisce il rischio di “emergenza igienico-sanitaria” a bordo. La nave si trova a 13 miglia da Lampedusa, al limite delle acque territoriali, visto ...