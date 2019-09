I Cinque Stelle aspettano col fiato sospeso il responso di Rousseau

Conte agli iscritti Cinque Stelle 'Possiamo riformare il Paese'.Video : GLI APPELLI DEL PREMIER INCARICATO E DEL CAPO POLITICO DEI GRILLINI PRIMA DEL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU/ "Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte lancia un appello ai Cinquestelle : «Basta dubbi». Di Maio rinuncia al ruolo di vicepremier : «Il problema non c'è più» : Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti del Movimento Cinquestelle e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo Governo, il premier...

Governo - appello di Conte ai Cinquestelle : Di Maio rinuncia all'incarico di vicepremier : Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti del Movimento Cinquestelle e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo Governo, il premier...

Governo - appello di Conte ai Cinquestelle : Di Maio rinuncia all'incarico di vicepremier : Giuseppe Conte si rivolge direttamente ai militanti del Movimento Cinquestelle e al Pd: alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau a cui sono appese le sorti del nuovo Governo, il premier...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Domani nuovo incontro Pd-Cinquestelle : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Domani nuovo incontro Pd-Cinquestelle : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

L'oroscopo del giorno 4 settembre - 2^ metà zodiaco : Cinque Stelle a Scorpione e Sagittario : L'oroscopo del giorno 4 settembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata del prossimo mercoledì. Il periodo desta curiosità e immancabile interesse visto l'avvicinarsi della settimana alla parte centrale dello stesso. Dunque occhi puntati sull'Astrologia, quest'oggi applicata ai sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco. Il contesto attuale vede la Luna ben ancorata nel comparto dello Scorpione, ma da ...

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Conte vede Mattarella - poi l’incontro con Cinque Stelle e Pd : “Fatti passi avanti” : l’incontro tra i partiti slittato di alcune ore. Fonti parlamentari avevano ipotizzati un passo indietro del premier dopo le ultime tensioni tra dem e grillini

Conte vede Mattarella - poi l’incontro con Cinque Stelle e Pd. Delrio : fatti passi avanti : l’incontro tra i partiti slittato di alcune ore. Fonti parlamentari avevano ipotizzati un passo indietro del premier dopo le ultime tensioni tra dem e grillini

Conte vede Mattarella - ora l’incontro con Cinque Stelle e Pd sul programma : l’incontro tra i partiti slittato di alcune ore. Fonti parlamentari ipotizzano un passo indietro del premier dopo le tensioni delle ultime ore tra dem e grillini

L'oroscopo del giorno 30 agosto - da Bilancia a Pesci : amore a Cinque Stelle al Capricorno : L'oroscopo del giorno 30 agosto 2019 arriva nel momento giusto per coloro in ansia a causa di situazioni o problemi aperti in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane. Pronti a dare un senso, positivo o negativo che sia, al prossimo venerdì di fine settimana? Come da copione, anche oggi l'Astrologia applicata alla quotidianità riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni zodiacali. Target odierno la giornata ...

Mimmo De Masi : "Cinque Stelle senza leader - Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti - non prenda incarichi" : "Il Movimento 5 Stelle è senza leader, Luigi Di Maio faccia come Nicola Zingaretti". Domenico De Masi, sociologo vicino ai pentastellati, spiega in diretta a Coffee Break, su La7, che questa è una "fase delicatissima per il M5S, che da Movimento deve diventare un partito". Per questa ragione e per n

Nicola Zingaretti - la telefonata a David Sassoli : euromanina sulla crisi e sull'alleanza con i Cinque Stelle : "Mezza Italia mi ha chiesto di fare questo governo con Conte premier. Ho ascoltato tutti e ho capito che dovevo arrendermi, mi hanno chiamato persino i cantanti, gli attori, gli scrittori. Volevano solo una cosa". Nicola Zingaretti non fa nomi, ma non è un mistero chi possa averlo appoggiato per fer