Governo | nel programma al punto 26 spunta Roma più «attraente» | il passo indietro che non

Brexit - Londra piomba nell'incubo di una nuova crisi di Governo : La defezione del deputato conservatore Lee, dovuta al suo dissenso nei confronti della strategia del governo Johnson per la...

Di Maio : nelle prossime ore squadra di Governo - Conte super partes : " nelle prossime ore conoscerete una squadra di governo con a capo come presidente del Consiglio Giuseppe Conte , a cui va il mio grazie, che saluto; a cui mi lega una grande amicizia, non solo un sentimento di stima, a cui riconosco un ruolo di garante". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio , parlando a Montecitorio dopo la comunicazione dei risultati del voto sulla piattaforma Rousseau, dove gli iscritti stellati hanno dato ...

Governo M5s-Pd - nella bozza del programma solo poche parole sulla cultura : “Occorre promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico, anche attraverso il recupero delle più antiche identità cultura li e delle tradizioni locali”. Le linee di indirizzo programma tico per la formazione del nuovo Governo , “che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo”, contemplano anche quel che genericamente viene definito cultura . Un punto ...

Governo - Crippa (Lega) : “Nel M5s tanti politici ed elettori non si riconoscono più nel Movimento” : “C’è qualcuno, anzi tanti elettori del M5s che non si sentono più a casa loro, forse prima avevano principi nobili ora si stanno svendendo al Pd“. Così Andrea Crippa , vicesegretario della Lega, di passaggio fuori da palazzo Chigi. “Se i 5 stelle sono d’accordo a fare l’alleanza con Boschi, Lotti e Renzi, votino la fiducia”, ha aggiunto. “In tanti soffrono mal di pancia e prima o poi verranno fuori“, ...

Il patto di Governo all’esame Rousseau. Rallentamenti nel voto - ma il M5S : “Tutto regolare” : Il Movimento sottopone l’accordo col Pd ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

Da Roma più vivibile alla tv : cosa c’è nel programma di Governo in 26 punti al voto su Rousseau : Ultima versione delle Linee di indirizzo programma tico per il nuovo governo giallorosso, che mescola qualche ambizione con un certo tasso di genericit

Governo Conte 2 - diretta – Il giorno del voto su Rousseau : “urne” aperte fino alle 18. Di Maio : “Tutti i nostri 20 punti sono nel programma” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo verso la nascita del Governo Conte 2. L’accordo a cui il premier incaricato lavora con M5s e Pd comincia a prendere forma: una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle proprio per informare gli iscritti al voto. “Tutti i nostri 20 punti sono nel programma di Governo”, sottolinea Luigi Di Maio in un post su Facebook, prima di augurare “buon ...