Vuole rapinare una stazione di servizio ma la reazione della cassiera è scioccante

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Un uomo aveva deciso di fare una rapina in unadie così, armato di pistola, era arrivato nel luogo prescelto. Si è diretto, con fare minaccioso, verso lae l’ha minacciata di aprire il fuoco se non gli avesse dato tutti i soldi che aveva i cassa. Ma la donna, sorprendendolo, gli ha risposto che non aveva tempo da perdere con lui e che, se voleva rapinarla, doveva mettersi in coda e aspettare il suo turno. L’uomo, che certo non si aspettava una risposta così serena e nello stesso tempo infastidita, ha atteso ma nel frattempo è arrivata una pattugliapolizia che lo ha arrestato. La donna, così coraggiosa, la signora Linda Faulkner, ha così commentato quello che le è accaduto: “Noi britannici non smettiamo di lavorare solo perché qualcuno fa il prepotente con la pistola”.

cosimofcj : +++ Quello sulla sinistra è il professore,vuole rapinare la zecca di Stato +++ -