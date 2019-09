Streghe | Il Reboot | gli episodi in onda dal 2 al 6 settembre su Rai 2

Streghe : Il Reboot - gli episodi in onda dal 26 al 30 agosto su Rai 2 : Streghe gli episodi in onda il 26, 27, 28, 29, 30 agosto su Rai 2. Le trame della settimana 26-30 agosto. Dopo il flop in prima serata domenica 7 luglio, il Reboot di Streghe è pronto a tornare in tv in una nuova collocazione meno prestigiosa. Streghe: il Reboot andrà in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14:00, su Rai 2 a partire dal 26 agosto per due settimane. Dal 9 settembre poi lascerà spazio alla serie originale che andrà in onda ...

Streghe il reboot rimandato a settembre da Rai2 : Il reboot di Streghe – Charmed – fa flop e neanche la produnte messa in onda estiva ha potuto salvare la serie in onda su Rai2: dopo le prime tre puntate trasmesse domenica 7 luglio, la domenica successiva, il 15 luglio, sono andate in onda invece le repliche dell’inossidabile NCIS. A provocare il brusco stop è stato un livello di ascolti considerato inadeguato, inferiore ossia ai 700mila telespettatori alla prima ...

Streghe : Raidue cancella il reboot ma riproporrà la serie originale rimasterizzata in HD : Il reboot di Streghe, una delle serie tv internazionali più amate dagli italiani, non ha superato la prova degli ascolti. La scorsa domenica, Raidue ha accolto il "nuovo potere del Trio" laddove già aveva ospitato la sua serie madre, trasmettendo i primi 3 dei episodi 22 che compongono la prima stagione del remake....Continua a leggere

Streghe : Rai2 sospende il reboot : Streghe Gli incantesimi delle sorelle Vera non hanno “stregato” il pubblico. Complici gli scarsi ascolti registrati al debutto, pari a 688mila telespettatori e il 4,2% di share, Rai 2 ha scelto di correre ai ripari sospendendo il “nuovo” Streghe, reboot dell’omonima serie andata in onda, con successo, tra il 1999 e il 2006 sulla stessa rete. Visto il ricordo delle Halliwell, ancora vivo nei fan, le avventure di ...

Streghe - su Raidue il reboot (nell'era post #MeToo) : Il Potere del Trio torna in tv. Con nuovi volti, una nuova città ma la stessa guerra ai demoni: ebbene sì, Streghe, diventata una delle serie cult degli anni Duemila, si ripropone con una nuova veste, quello che solitamente in gergo viene chiamato reboot. Da questa sera, domenica 7 luglio 2019, alle 21:05 su Raidue, preparatevi a conoscere le sorelle... Vera.Streghe reboot, la trama ...

