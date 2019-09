Sesso | come influisce sul sistema immunitario

Fonte : dilei

(Di lunedì 2 settembre 2019) L’attività sessuale può avere una forte influenza sul. A ricordarlo nel corso degli anni ci hanno pensato diversi esperti. Tra questi è possibile ricordare la Dottoressa Yvonne K. Fulbright, accademica presso la Penn State University e contributor per riviste femminili di fama mondiale. Secondo i suoi studi, chi ha una vita sessuale attiva tende a chiedere meno giorni di malattia al lavoro.già detto, la scienza ha indagato a fondo la connessione tra attività sessuale ed efficienza del. Tra gli studi più significativi in merito è possibile citarne uno risalente al 2001. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science in the United States of America, ha riscontrato una minor capacità di debellare le infezioni batteriche negli esemplari ...

