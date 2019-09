Migranti | altro sbarco autonomo a Lampedusa | il secondo in poche ore

Migranti : Alarm phone - 'altro naufragio? Paura per cento persone a bordo' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Un altro naufragio nel #Mediterraneo? La notte scorsa alle 3.30 circa, siamo stati contattati da una barca al largo della #Libia, a bordo circa 100 persone. Partiti da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pericolo. Urlavano e piangevano, dicendo che alcuni di loro era

Migranti : Alarm phone - ‘altro naufragio? Paura per cento persone a bordo’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Un altro naufragio nel #Mediterraneo? La notte scorsa alle 3.30 circa, siamo stati contattati da una barca al largo della #Libia, a bordo circa 100 persone. Partiti da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pericolo. Urlavano e piangevano, dicendo che alcuni di loro erano già morti”. Così Alarm phone su Twitter.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘altro naufragio? Paura per cento persone ...

Migranti : Alarm phone - ‘altro respingimento Guardia costiera libica’ : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Temiamo che sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, in cooperazione con le autorità europee. Nel #Mediterraneo, stragi di massa e violazioni dei diritti umani continuano a rimanere invisibili”. E’ l’allarme lanciato su Twitter da Alarm phone.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘altro ...

Migranti : Salvini - ‘ Open Arms - altro sbarco - altro processo? Non ho paura - difendo confini’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa di spaventami con l’ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell’Interno che testardamente continua a difendere i confini del Paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando che ...

Open Arms - sbarcati altri 8 Migranti. Un altro si butta in mare : Gianni Carotenuto Nella notte tra lunedì e martedì 8 dei 107 migranti ancora sulla Open Arms sono stati fatti sbarcare a Lampedusa in quanto bisognosi di assistenza. Un altro migrante, gettatosi in acqua, è stato recuperato dalla Guardia costiera Dopo lo sbarco de 27 minorenni della Open Arms autorizzato dal premier Conte, nella notte tra lunedì e martedì altri 8 migranti che avevano bisogno di assistenza sono stati fatti scendere ...

Immigrazione - altro sbarco fantasma in Sicilia : alcuni Migranti hanno già fatto perdere le proprie tracce : L'Italia non smette di essere il porto migliore per l'Immigrazione clandestina. E dopo l'arrivo a Lampedusa di un barchino con 16 migranti a bordo - portati poi nel centro di accoglienza di Imbriacola - è stata la volta di Sciacca. Nella località Renella infatti ci sarebbe stato l'ennesimo "sbarco f

Migranti : fondatore Open Arms contestato sul molo da lampedusani ‘Portateli altrove’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ma perché continuate a portarli qui? Non li vogliamo. Portateli altrove”. Con queste parole un gruppo di lampedusani ha contestato al molo di Lampedusa il fondatore di Open Arms Oscar Camps e Riccardo Gatti. “Questi guadagnano 5.000 euro al mese – grida un altro – e noi moriamo di fame”. “Siete voi a insistere per portarli qui – dice un’altra ...

Ocean Viking - altro soccorso di Migranti. Italia - crisi di governo e nuova invasione delle Ong : Italia sull'orlo della crisi di governo e di un'altra imponente invasione di migranti. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere hanno completato "un soccorso critico". "Pochi minuti dopo che i giubbotti di salvataggio erano stati distribuiti - spiegano le ong su Twitter -, un tubo di gomma della fr

Migranti - altro salvataggio di Open Arms : 121 persone a bordo. Ma Malta si offre di prenderne solo 39. L'ong : "Inammissibile" : Soccorse altre persone nella notte, la nave da dieci giorni è ferma in acque internazionali. E il Viminale notifica alla Ocean Viking il divieto di ingresso in acque italiane

Un altro sbarco a Lampedusa - e non c'entrano le Ong : sbarcano 77 Migranti - molte donne : Nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.