Mercato Juve – Poteva essere bianconero | saltato in extremis il grande colpo

CalcioMercato Juventus news live/ Dybala resta - sfuma scambio Bernardeschi-Rakitic : Calciomercato Juventus news, ultime notizie sulle trattative: restano Dybala e Rugani, ufficiale Han mentre sfuma lo scambio Bernardeschi-Rakitic

Mercato Juventus : scambio Bernardesci Rakitic. Novità Di Marzio a Sky : Mercato Juventus – Ultime frenetiche ore di calcioMercato in casa Juventus e non soltanto. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, la trattativa per lo scambio tra il Barcellona ed i bianconeri, è tramontata ancor prima di iniziare. Quello tra i catalani e la Juventus, è stato soltanto un discorso cortese tra le parti; l’incastro […] More

CalcioMercato 2 settembre - last day : Juve - Mercato chiuso : Rugani resta. PSG-Icardi - è fatta. Roma-Mkhitaryan - UFFICIALE : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, mercato ...

Mercato Juventus - nuovo colpo in attacco : adesso è ufficiale! : Mercato Juventus – Nessuna uscita prevista, salvo colpi di scena, ma la Juventus nell’ultimo giorno di Mercato è comunque protagonista in entrata. I bianconeri hanno perfezionato l’acquisto di Han Kwang Song dal Cagliari. Come comunica il club con una nota ufficiale su Twitter, il nordcoreano è ufficialmente bianconero. Mercato Juventus, Han verso l’Under 23 Il classe 1998 arriva in prestito […] More

Mercato Juventus - scambio Bernardeschi-Rakitic : nuovo colpo di scena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “TMW” e come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, sarebbe saltato ufficialmente il potenziale scambio tra Barcellona e Juventus con Bernardeschi e Rakitic protagonisti. Improvvisa e forse definitiva frenata sulla trattativa. La Juventus avrebbe voluto anche un conguaglio economico e non un semplice scambio alla pari, conguaglio che il Barcellona […] More

CalcioMercato Juventus - scambio last minute con il Barcellona : le ultimissime : Calciomercato Juventus- Ultimo giorno di mercato da vivere con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come trapelato dalla stampa spagnola, Barcellona e Juventus starebbero lavorando sul potenziale scambio Rakitic-Bernardeschi. Trattativa leggermente arenata a causa di una contropartita economica chiesta dalla Juventus. Fumata bianca complicata nel corso delle prossime ore, ma la […] More

Juve - Mandzukic interessa in Qatar : potrebbe andare via anche dopo la fine del Mercato : La Juventus potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno di mercato: nel pre e post partita dei bianconeri contro il Napoli sono arrivate importanti conferme da parte della dirigenza: ad esempio Paratici ha ufficializzato la permanenza di Dybala, che quindi sarà uno dei riferimenti del settore avanzato bianconero, mentre Martusciello ha tessuto le lodi di Matuidi, ritenendolo molto importante per questa Juventus. Restano in dubbio ...

CalcioMercato 2 settembre - last day : Juve - addio a De Sciglio? PSG-Icardi - si sblocca. Roma-Mkhitaryan - è fatta : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, addio a ...

Mercato Juventus : Mustafi e Lovren tra le alternative a Boateng per la difesa (RUMORS) : Il calcioMercato della Juventus si concentra sulla difesa. Nelle ultime ore di trattative, oggi alle 22 il gong finale, Paratici potrebbe provare a mettere a segno un colpo per la retroguardia di Sarri. L’infortunio di Giorgio Chiellini, out per sei mesi, ha rimesso in moto la ricerca di un centrale. Tanti i nomi usciti, Boateng sembra il più vicino, Mustafi e Lovren sarebbero le alternative in Inghilterra, da non scartare anche il nome di ...

CalcioMercato - le notizie di oggi – Juve e Atalanta cercano esperienza in difesa - vicino un colpo per la Fiorentina : LA JuveNTUS CERCA IL SOSTITUTO DI CHIELLINI – Jerome Boateng è vicino a lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazione Juventus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in ...

CalcioMercato - le trattative : asse Juve-Barcellona - nuovo attaccante per Milan - Fiorentina e Lecce - portiere alla Samp : Altro trasferimento per l’ex centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko che lascia il Chelsea per tornare al Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato lo stesso club monegasco. “Sono molto felice di tornare al Monaco, un club con cui ho, ovviamente, ricordi fantastici”, ha dichiarato il centrocampista francese. La Fiorentina ha praticamente preso l’attaccante brasiliano Pedro, ...

Mercato Juventus : per il Sunday Mirror Eriksen verso i bianconeri : Mercato Juventus: forte l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista danese del Tottenham Christian Eriksen. Il giocatore, il cui nome è stato accostato a diversi top club come Barcellona e Real Madrid, stando a quanto riportato dal ‘Sunday Mirror’, avrebbe intenzione di liberarsi a zero per vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Mercato […] More

CalcioMercato 30 agosto : Juve - arriva Han. Dybala-PSG - si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari - ecco Simeone e Olsen : Calciomercato 30 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 30 agosto. JuveNTUS– Neymar ormai pronto a dire sì al Barcellona, un affare che potrebbe portare il PSG a piombare con forte decisione su Dybala. La Juventus aprirà al club parigino di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Bisognerà capire la […] L'articolo Calciomercato 30 agosto: Juve, arriva Han. Dybala-PSG, si entra nel vivo. Hysaj al ...

CalcioMercato Juventus : Sportitalia svela le novità sul fronte Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Icardi. Il calciatore argentino dell’Inter, che ha fatto causa alla sua squadra pur di essere reintegrato, è sempre più ai margini. Stando a quanto riferisce l’entourage dell’attaccante, la volontà dell’argentino è quella di rimanere in nerazzurro. Secondo altri, invece, la verità è che Icardi stia attendendo una […] More