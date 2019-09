Governo | Di Maio ai 5S | «Dipende tutto da Rousseau» E insiste sul vicepremier

Di Maio : «La nascita del Governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Governo - Di Maio riunisce 5S a P.Chigi : 11.26 E'in corso a Palazzo Chigi una riunione tra il leader M5S Di Maio e diversi "big" del Movimento. Si tratta,a quanto si apprende, di una riunione allargata, alla quale prendono parte la componente ministeriale del Movimento e diversi esponenti parlamentari di spicco M5S. A Radio Capital,il capo dei senatori 5S Patuanelli si era detto "certo che si troverà una soluzione. Credo ci siano buone possibilità che il dialogo (col Pd,ndr) porti un ...

Governo - la mossa del Pd mette Di Maio all'angolo : il Conte bis ora è pronto a partire (aspettando Rousseau) : L'anatomia del nuovo Governo la delinea l'ex ministro Pd Franceschini che, per la prima volta, propone l’abolizione del...

Governo - Salvini : “Di Maio tradito da Conte. Da avvocato del popolo ad avvocato della Merkel”. E i leghisti sono pronti a scendere in piazza : “Mi sembra che Di Maio sia una vittima di Conte, l’avvocato del popolo che ha fatto in fretta a trasformarsi in avvocato della Merkel” Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il premier incaricato. Quello che potrebbe nascere, secondo Salvini, è un Governo Pd-Pd non Pd-M5S”. Il leader del Carroccio non commenta l’operato di Mattarella, ma quando lo nomina dalla platea piovono ...

Governo appeso al voto M5S su Rousseau. Di Maio convoca i ministri : Una domenica di silenzio, per preparare il ?lunedì della resistenza?: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole...

Governo : Salvini - ‘Di Maio onesto e corretto’ : Bergamo, 1 set. (Adnkronos) – “Ritengo Luigi Di Maio una persona onesta e corretta, mentre l’avvocato del popolo ha fatto presto a trasformarsi in avvocato della Merkel. Ci ha messo solo 15 giorni”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla festa del partito a Bergamo. Al nome di Di Maio i militanti hanno risposto con qualche fischio. L'articolo Governo: Salvini, ‘Di Maio onesto e corretto’ ...

**Governo : Conte - ‘anche Di Maio entusiasta progetto’** : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando ad un progetto, io lo faccio con entusiasmo e sono convinto che anche Luigi Di Maio ci stia lavorando con entusiasmo così come tutti gli altri protagonisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo **Governo: Conte, ‘anche Di Maio entusiasta ...

Governo - al vertice M5S il diktat Di Maio : io vicepremier o perdo il Movimento : Il vertice lampo viene convocato a casa del sottosegretario Vito Crimi, in pieno centro storico, dietro la Camera, nel primo pomeriggio. Ai capigruppo Francesco D?Uva e Stefano Patuanelli tocca...

Governo - nel Pd crescono i dubbi sul M5S. Zingaretti : «Chi comanda - Conte o Di Maio?» : «Ma alla fine chi comanda? Conte o Di Maio?». Nicola Zingaretti rilancia la domanda parlando al telefono con i suoi in serata. Pensare che al pomeriggio i Dem erano usciti...