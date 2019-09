Codacons | apertura istituti troppo tardi | problemi e danni economici a famiglie

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma – “Anche quest’anno le scuole italiane riapriranno le porte a meta’ settembre, una data che mette in grande difficolta’ i genitori, specie quelli che lavorano e che dovranno attivarsi per affidare i figli a parenti, baby sitter e centri estivi”. Lo afferma il, che chiede al ministero dell’Istruzione di attivarsi per venire incontro alle esigenze delle. “L’anno scolastico 2019/2020 iniziera’ nella maggior parte delle regioni tra l’11 e il 16 settembre- spiega nella nota l’associazione- gia’ negli ultimi anni si e’ assistito ad un progressivo slittamento della data di ridegliscolastici che crea non solo disagi alle, ma anchesul fronte economico. Chi infatti ha figli minorenni e, dovendo andare a lavoro, non puo’ affidarli a nonni o parenti, ...

