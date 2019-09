Sub muore durante l' immersione | fatale l' impatto con lo scafo

Palermo : Sub muore - un altro è disperso : 14.35 Tragedia in mare, nelle acque davanti all'Isola delle Femmine, nel Palermitano. Un sub è morto è un altro risulta ancora disperso. I due si erano immersi insieme nella zona dell'isolotto, a circa un miglio dalla costa, per una battuta di pesca. Sono in corso le ricerche del disperso anche con i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto e trasferito sulla terraferma.

**Palermo : Sub muore a Isola delle Femmine - un altro è disperso** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Tragedia nel mare di Isola delle Femmine, nel palermitano. Un sub è morto e un altro risulta ancora disperso. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto. Secondo una prima ricostruzione, i due sub si erano immersi insieme nella zona dell’isolotto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.L'articolo **Palermo: sub muore a Isola delle Femmine, un ...

**Palermo : Sub muore a Isola delle Femmine - un altro è disperso** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - Tragedia nel mare di Isola delle Femmine, nel palermitano. Un sub è morto e un altro risulta ancora disperso. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto. Secondo una prima ricostruzione, i due sub si erano immersi insieme nella zona dell'isolo

Casalabate : Sub 56enne ha un malore durante una battuta di pesca e muore : Una vera e propria tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Casalabate, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un uomo di 56 anni, Donato Giordano, si sarebbe sentito male mentre era in mare. L'uomo stava effettuando una battuta di pesca subacquea quando, molto probabilmente, è stato sorpreso e stroncato da un malore. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che si ...

Un cane scompare Subito dopo il ricovero della sua padrona - la donna muore ma il gesto del suo amico a quattro zampe rimarrà impresso per sempre : Un cane subito dopo che la sua padrona aveva abbandonato per motivi di salute il suo ranch era scomparso. La donna di chiamava Rosalba Quiroz e fu costretta a abbandonare il suo ranch, a Montemorelos in Messico, perché era gravemente malata. Fu ricoverata in un ospedale distante dal ranch solo 8 chilometri, ma il suo cane, Byron Max, scomparve dal ranch. La donna, dopo 15 giorni d’agonia , morì e il suo corpo fu trasferito ...

Lorenzo - Sub di 19 anni - muore durante un'immersione. Era scomparso ieri sera : Un giovane sub di 19 anni, Lorenzo Igliozzi, è stato trovato morto in mare, al Lido di Latina, tra Foce Verde e Torre Astura. Lorenzo era scomparso da ieri sera, quando era...

Neonata muore dissanguata nella vasca da bagno Subito dopo il parto : Una Neonata è stata trovata morta in una vasca da bagno all’interno di un bed and breakfast a Termini. La piccola era in una pozza di sangue: accanto, la madre di 29 anni che la stava vegliando, iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di infanticidio in condizione di abbandono. Durante l’interrogatorio ha detto di non sapere di essere incinta.\\ Sarebbe morta dissanguata accanto a sua madre, in una vasca da bagno, appena ...

Anticipazioni terza puntata di 'Manifest' : Marko Subisce altri test e Vance muore : Dopo il grande successo delle prime due puntate, torna anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con la serie tv statunitense "Manifest". Mercoledì 17 luglio, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la terza puntata della prima stagione, in cui andranno in onda gli episodi 7, 8 e 9 rispettivamente intitolati "Tutto a posto, niente in ordine", "Punto di non ritorno" e "Bilancio delle vittime". Nel primo episodio, Ben cercherà negli archivi ...

Tragedia in mare - muore Sub durante l'immersione : Giovanni Vasso Dramma a Cetara, in costiera amalfitana. Perde la vita nel pomeriggio di ieri un 60enne di Salerno Tragedia a Cetara, in costiera amalfitana: un sub ha perso la vita durante un immersione. Il dramma s’è registrato nel pomeriggio di ieri nell’area adiacente a quella del porto del centro costiero in provincia di Salerno. L’allarme è scattato intorno alle 17 quando i familiari dell’uomo, preoccupati per il suo mancato ...

Torino - 32enne muore nel centro di rimpatrio : “Era in isolamento dopo uno stupro Subito” : Un uomo di 32 anni di nazionalità bengalese ha perso la vita all'interno del CPR (centro di Permanenza e rimpatrio) di via Santa Maria Mazzarello, a Torino. Il suo corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, ma il decesso risalirebbe alla notte. Stando al responso del medico legale intervenuto sul posto il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, anche se il pm di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta e le indagini ...

Sub muore nel Garda mentre si prepara a battere il record di immersione : E' finito in tragedia il tentativo di record mondiale di immersione a una profondità di 333 metri da parte di Sebastian Marczewski: il sub polacco è morto nelle acque di Tignale, nel lago di Garda, dove si stava allenando. Nel pomeriggio durante una discesa di allenamento l'uomo non è più riuscito a risalire. Scattato l'allarme, il corpo del sub è stato poi localizzato a oltre 150 metri di profondità. Marczewski è ...

Tragedia a Porto Corallo : Muore in un'immersione il campione italiano di pesca Sub : L'esperto sommozzatore nel primo pomeriggio si è recato con un collega, anch'egli esperto sommozzatore, per una battuta di pesca su un fondale di circa 40 metri ad un miglio dal porticciolo di Porto Corallo. Intorno alle 15 dopo una prolungata apnea non ha fatto rientro in superficie.-- Tragedia questo pomeriggio a Porto Corallo, in comune di Muravera (Su) dov'è morto il campione italiano di pesca subacquea Bruno de Silvestri, in ...