L' Aria Che Tira | Myrta Merlino a TvBlog | Lavoreremo sulla memoria | senza ricordi

MAria De Filippi e Michelle Hunziker cambiano idea : addio Amici Vip? : Amici Vip 2019 cambia nome? La decisione di Maria De Filippi e Michelle Hunziker Come anticipato dal portale Blogo, Maria De Filippi e Michelle Hunziker avrebbero preso una decisione: Amici Vip cambia nome. Lo spin-off della prima edizione della Scuola più famosa d’Italia del piccolo schermo dovrebbe chiamarsi Amici Celebrity. Un cambiamento questo pensato forse per differenziarsi dalle varie trasmissioni trasmesse da Canale 5 composte da ...

L'Aria Che tira - Francesco Magnani saluta e si emoziona : "E' finito il mio tempo - torno in sala macchine" : Francesco Magnani saluta il pubblico e si emoziona. Il conduttore de L’Aria che tira Estate passa il testimone a Myrta Merlino, che da lunedì tornerà alla guida del programma nella versione tradizionale.“Il nostro tempo a disposizione è finito e personalmente è finito anche il mio tempo a disposizione con voi”, ha detto Magnani venerdì durante i titoli di coda. “È stata un’estate davvero entusiasmante, vi abbiamo raccontato la crisi più pazza ...

Champions League - anche il Napoli ‘sbaglia’ avversAria! Il Gent ringrazia : “ma non siamo il Genk” [FOTO] : Tanti errori social nell’indicare le squadre presenti nei propri gironi di Champions League. Ci casca anche il Napoli: gli azzurri segnalano il Gent al posto del Genk e vengo corretti con ironia Dopo il Borussia Dortmund che ha tirato in ballo il Milan, anche il Napoli è incappato in un errore social nell’indicare le squadre presenti nel suo girone di Champions League. Inseriti nel Gruppo E, i partenopei hanno pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - tra i possibili concorrenti anche MAriano e Lorenzo di Uomini e donne : Stanno per riaprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Dopo tre edizioni di successo condotte da Ilary Blasi, ecco che quest'anno le redini del reality show passeranno nelle mani del direttore di 'Chi'. E ovviamente la squadra di autori del GF Vip sta già lavorando per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione: tra i nomi ...

Firenze. Tramvia : scavi archeologici per la linea 3.2 in zona piazza BeccAria : Partiti i saggi archeologici per la realizzazione della linea tranviaria 3.2. “Si tratta di indagini preliminari che servono a completare

Viaggia in strada con enormi travi che spuntano dall’utilitAria - la foto diventa virale : Una singolare quanto pericolosa impresa di un automobilista sassarese che, non avendo il mezzo adatto per trasportare delle enormi travi di legno appena comprate, le ha infilate direttamente dentro la sua utilitaria andandosene in giro con l'assurdo carico sporgente. Probabilmente aveva necessità di alcune grossi travi di legno ma non avendo il mezzo adatto per trasportarle non si è perso d'animo e ha deciso di infilarle direttamente dentro ...

Scandalo a Uomini e Donne : Ex Dama Smaschera Gemma Galgani e MAria De Filippi! : Brutto periodo per il programma Uomini e Donne. Un’ex Dama del Trono Over, lancia pesantissime accuse su Gemma Galgani e su Maria De Filippi! Ecco cosa sta accedendo! Ex Dama di Uomini e Donne lancia la bomba su Gemma Galgani e Maria De Filippi! Non si placano ancora le chiacchiere che girano intorno al programma Uomini e Donne. Non ci riferiamo solo alla patata bollente lanciata da Teresa Cilia e Mario Serpa contro Raffaella Mennoia, ma ...

Uomini e Donne - MAriano Catanzaro : "Raffaella Mennoia mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo" : Mariano Catanzaro, intervistato dal settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, è intervenuto nella lite social tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di 'Uomini e Donne' come Mario Serpa e Teresa Cilia. L'ex corteggiatore e tronista del programma di Maria De Filippi ha difeso, a spada tratta, il lavoro della redazione: Raffaella mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo. Chi ha seguito format sa che ho realizzato le cose ...

Caterina Balivo festeggia il marito Guido MAria Brera : “Altro che 50enne!” : Per tutta l’estate Caterina Balivo ha condiviso i momenti più belli delle sue vacanze tra l’Italia e gli Stati Uniti con i follower di Instagram. Scatti e video dal mare, con i figli e gli amici, senza contare le bellissime immagini di lei in costume da bagno, ma difficilmente il marito, Guido Maria Brera, appare sul suo profilo Instagram. Ma in occasione del suo compleanno, Caterina ha fatto un’eccezione e regalato ai fan una splendida immagine ...

Amici di MAria : Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli presto sposi? : Marcello Sacchetta di Amici di Maria De Filippi sposa Giulia Pauselli? Da quattro anni Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli stanno insieme. Il loro amore è nato ad Amici di Maria De Filippi e per un po’ di tempo hanno tenuto segreta la loro relazione, lontana da occhi indiscreti. Oggi, però, la coppia vive il loro amore sotto la luce del sole. Nel corso di una intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, il ballerino professionista ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. MAria Centracchio ed Edwige Gwend out agli ottavi - eliminati anche Esposito e Parlati. Dalle 12.00 il Final Block : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 Finisce qui la sessione mattutina della quarta giornata dei Mondiali, vi diamo appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block in cui verranno assegnate le medaglie. 9.22 Ecco il riepilogo della situazione in entrambe le categorie: Ripescaggi per il bronzo 63 kg F: Bold (Mgl)-Vermeer (Ned), Liao (Tpe)-Trajdos (Ger) SemiFinali 63 kg F: Agbegnenou (Fra)-Franssen (Ned), Trstenjak ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. MAria Centracchio ed Edwige Gwend out agli ottavi - eliminati anche Esposito e Parlati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 Ippon fulmineo dell’israeliano Muki nel primo quarto di finale dei -81 kg maschili contro l’uzbeko Boltaboev. Adesso il n.2 del seeding attende in semifinale il vincente di Abdelaal-Maisuradze. 8.59 Nippon Budokan in delirio per l’ippon della giapponese Tashiro, che sconfigge l’olandese Vermeer volando in semifinale. La quarta semifinalista dei 63 kg femminili è ...

Il Segreto spoiler al 6 settembre : Francisca teme che MAria lasci Puente Viejo con Roberto : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati tantissimi telespettatori su Canale 5. Nelle puntate dal 2 al 6 settembre su Canale 5, Antolina Ramos ricatterà Alvaro Fernandez mentre Maria Castaneda rimarrà delusa da Francisca Montenegro quando scoprirà il piano organizzato contro Roberto Sanchez, tanto che potrebbe decidere di lasciare Puente Viejo. Il Segreto: Roberto ...

Ariana Grande ha fatto un discorso molto emozionante durante il suo concerto al Manchester Pride : Love is Love <3 The post Ariana Grande ha fatto un discorso molto emozionante durante il suo concerto al Manchester Pride appeared first on News Mtv Italia.