Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019), 1 set. (AdnKronos) - Una donna di 59 anni è statainstanotte, con ferite di arma da taglio sul corpo. La polizia è intervenuta, intorno alle 2, in via San Giacomo, chiamata dal 118 e dal 115 dalla figlia della donna che non riusciva ad aprire la porta dello stabi

paoloroversi : Giovedì arriva in libreria il mio nuovo romanzo giallo #AllePorteDellaNotte @MarsilioEditori Pronti a ritrovare… - RepubblicaTv : Governo giallo-rosso, l'attacco di Calderoli (Lega): 'È un aborto, non di minoranza ma di minorati' - BinaryOptionEU : Giallo a Milano, trovata morta in casa -