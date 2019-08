Vita breve e infelice di Miss ' 500

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Daniele Abbiati In «Vittoria Accorombona» le disavventure di una donna. E un'Italia divisa per bande Daniele Abbiati Sul finire del romanzo, riconosciamo, come in una fotografia familiare, il Tedesco. Meglio, il Tedesco Romantico. «La vicinanza alla Germania e alla Svizzera, la natura montana con i suoi continui cambiamenti conferiscono a questi luoghi un fascino particolare. Di unaidilliaca, così semplice, c'è poco da raccontare, la serena felicità non potrà mai commuovere l'immaginazione del poeta». A scrivere è Ludwig Tieck (1773 - 1853). Tedesco e Romantico. Tedesco perché lì, sul Lago di Garda che sta descrivendo, ne vediamo ancora oggi a migliaia, di tedeschi, andare in solluchero di fronte al Gardasee che su di loro, provenienti dalla Ruhr o da Berlino, proprio come il buon Ludwig, esercita un appeal esotico da isola caraibica o da atollo polinesiano. Magari con ...

kirumakataossi1 : RT @andreasso1951: Facciamo in modo che,come avviene quasi sempre, le malefatte/porcate vengano dimenticate.Ogni tanto postate anche Voi qu… - CrikkaTigerlily : italiano, inglese, francese, spagnolo: a quando il cinese? — Eh, quello è complicato ed impegnativo. Di sicuro non… - viniciotro : RT @VazzolerClaudia: La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsias… -