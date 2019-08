Spezia-Crotone tv e streaming | dove guardare la diretta della partita

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019)tv e– Si gioca unaimportante valida per il campionato di Serie B. Loospita al “Picco” il. Liguri vincenti in trasferta all’esordio sul campo del Citta, calabresi reduci dal pareggio nel derby contro il Cosenza. Lasarà trasmessa sulla piattaformaDazn, visibile da smart Tv, Pc, tablet, smartphone e sui decoder Sky Q. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolotv elaCalcioWeb.

Cefalunews : Serie B, Spezia-Crotone: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - #calcionewsweb #serieb #spezia… - NBC_2169 : Spezia vs Crotone >>>>>> - sportsstartz : RATIBA YA SOKA LEO NCHINI ITALIA ITALY - SERIE A 19:00 Milan vs Brescia 21:45 Juventus vs Napoli ITALY - SERIE B… -