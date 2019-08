Juve | con l’infortunio di Chiellini | Rugani dovrebbe essere inserito nella lista Champions

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Milik ed i convocati di Juventus e Cagliari : Daniele Rugani e Paulo Dybala figurano nella lista dei convocati della Juventus in vista del big match di questa sera contro il Napoli all’Allianz Stadium. Presenti anche Emre Can e Matuidi. Assenti Chiellini e Aaron Ramsey, ancora non al meglio. Questa la lista di convocati: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, ...

Juventus - Matthijs de Ligt sostituirà Chiellini : ribaltone in campo per la partita con il Napoli : Il grave infortunio del capitano Giorgio Chiellini, che rischia sei mesi di stop, è un brutto colpo per la Juventus. Stasera, 31 agosto, la Juve dovrà affrontare il Napoli e con ogni probabilità il posto lasciato vacante da Chiellini sarà colmato dall'olandese Matthijs de Ligt. Questo, pagato a peso

Juve-Napoli - i convocati di Sarri : La Juventus ha reso noti i nomi dei 23 convocati per la partita di questa sera contro il Napoli. La lesione del crociato ha costretto Chiellini fuori squadra. Come la pubalgia ha fatto con Ramsey. Torna Rugani. Ecco la lista completa decisa da Sarri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Matuidi, Emre ...

Juventus - la probabile formazione contro il Napoli : De Ligt sostituirà Chiellini : La Juventus oggi passerà la giornata a preparare la sfida di questa sera contro il Napoli. Per il match contro i partenopei i bianconeri non potranno contare sul loro capitano. Infatti Giorgio Chiellini nell'allenamento di ieri si è procurato la rottura del crociato anteriore e nei prossimi giorni sarà operato. Dunque il numero 3 juventino salterà gran parte della stagione. Questa sera, contro il Napoli, Giorgio Chiellini sarà sostituito da ...

Serie A 2019/2020 - seconda giornata : su Sky il big match Juventus-Napoli e il derby Lazio-Roma : seconda giornata Serie A A distanza di quattro giorni dal posticipo della prima giornata tra Inter e Lecce di lunedì sera, la Serie A 2019/2020 torna in campo con la seconda giornata. Si inizia questa sera, si chiude domenica. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della seconda giornata La seconda giornata di Serie A si apre venerdì sera con il derby ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Gazzetta : Juve-Napoli sarà una battaglia di personalità. I piccoletti azzurri contro i giganti bianconeri : Napoli-Juve è anche la guerra degli attacchi come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tanto diversi eppure entrambi tanti incisivi Che non è solo una battaglia di uomini, ma anche di filosofie. I piccoletti del Napoli contro la stazza di Higuain e la tartaruga di Cristiano Ronaldo. L’occupazione degli spazi (Juve), contro la creazione degli spazi (Napoli). Il presidio del territorio, tipico di una squadra governo (Juve), contro la guerriglia ...

Chiellini crac - Juve 5 mesi senza capitano. Contro il Napoli tocca a De Ligt : Rottura del crociato del ginocchio destro: nel big-match debutta l’olandese ma non è escluso un ritorno sul mercato

LIVE Juventus-Napoli - Seconda giornata Serie A in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Siamo solo alla Seconda giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A 2019/2020 ma è già tempo di un paio di incontri di primissimo piano, tra i quali il derby di Roma e quella che è considerata lo scontro diretto tra le due principali favorite per lo scudetto. La Juventus affronterà la prima gara interna della stagione alle ore 20.45 ospitando allo Juventus Stadium il ?Napoli, e mister Maurizio Sarri avrebbe dovuto schierare lo stesso ...

Juventus - Higuain verso una maglia da titolare contro il Napoli : Sarri non va in panchina : La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista della gara contro il Napoli. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partita contro il Napoli ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si va verso la conferma di Gonzalo Higuain che sembra nettamente favorito su Paul Dybala. ...

La Juventus comunica : Sarri non sarà in panchina contro il Napoli : comunicato ufficiale della Juventus: domani sera Maurizio Sarri non sarà in panchina all’Allianz Stadium. I medici hanno deciso, il percorso di guarigione sta proseguendo bene ma è meglio attendere la sosta per le Nazionali. Quasi tutto esaurito per domani sera. L’unico settore non pieno sarà quello ospiti, con circa 800 biglietti venduti (vietata ai residenti a Napoli e provincia). In panchina andrà Giovanni Martusciello che era già ...

Juventus – Chiellini si infortuna in allenamento : il difensore bianconero costretto ad un intervento chirurgico : Che batosta per la Juventus alla vigilia della sfida col Napoli: Chiellini si infortuna, costretto ad operarsi Brutte notizie in casa Juventus: per i tifosi bianconeri arriva un colpo inaspettato alla vigilia della sfida contro il Napoli allo Stadium. Giorgio Chiellini si è infortunato oggi in allenamento. A comunicarlo è stata la società con una nota sul proprio sito: “Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli ...

Juve - Higuain da esubero a titolare : i bianconeri hanno rimesso in vendita la sua maglia : La Juventus è impegnata nelle cessioni, con alcuni esuberi che la dirigenza non riesce a piazzare sul mercato. Fino a ad inizio agosto anche Higuain era sul mercato e i bianconeri hanno cercato di venderlo al miglior offerente. Quest'ultimo però ha sempre dichiarato la volontà di dimostrare tutto il suo valore alla Juventus e con l'impegno durante gli allenamenti ha convinto sia la dirigenza bianconera che il tecnico Sarri ad una sua permanenza. ...