Incidente a Spa in Formula 2 | morto il pilota francese Hubert

Incidente a Spa - muore il pilota Hubert : Il pilota francese Anthoine Hubert e' morto in uno spaventoso Incidente in una gara di Formula 2 sulla pista di di Spa-Francorchamps, svoltasi a margine del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Al secondo giro, la monoposto del 22enne pilota si e' scontrata con quella del giapponese Marino Sato e dello statunitense Juan Manuel Correa dopo la salita dell'Eau Rouge, con un impatto fortissimo che ha praticamente distrutto le vetture. La gara e' ...

Vuelta di Spagna – Luis Angel Matè in bici a pochi giorni dal terribile Incidente in Polonia - i 50 punti di sutura non spaventano lo spagnolo : Luis Angel Matè in bici a pochi giorni dal terribile schianto al Giro di Polonia: le motivazioni che hanno spinto lo spagnolo della Cofidis alla Vuelta di Spagna nonostante i 50 punti di sutura in testa E’ in corso la Vuelta di Spagna 2019, ultimo grande giro della stagione. Tanti i ciclisti che corrodo e si sfidano per le strade spagnole, molti dei quali hanno importanti storie alle spalle da raccontare. Se Aru arriva da ...

Incidente aereo in Spagna : anche un italiano tra le vittime - era il pilota del velivolo : L’italiano morto nell’Incidente aereo sull’isola di Maiorca, in Spagna, era il pilota dell’elicottero coinvolto. Nel corso dell’Incidente, avvenuto oggi, il velivolo guidato dall’italiano si è scontrato in volo con un ultraleggero guidato da un valenciano che era con un suo amico. A bordo dell’elicottero viaggiava invece una famiglia tedesca. L'articolo Incidente aereo in Spagna: anche un italiano tra le ...

Ciclismo - Richard Carapaz assente alla Vuelta Espana dopo l'Incidente in Olanda : La Vuelta Espana ha già perso ancora prima di cominciare uno dei suoi uomini più attesi. Il vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz non sarà infatti al via dell’ultimo grande giro della stagione a causa di un incidente avvenuto domenica scorsa in Olanda. Lo scalatore ecuadoriano ha cercato di recuperare in questi giorni, ma alla fine lui e la Movistar hanno dovuto desistere e annunciare il forfait. Al suo posto è stato chiamato Josè Joaquim ...

Spaventoso Incidente in autostrada A14 - camion prendono fuoco : le immagini : Il violento incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15, nello stesso punto in cui lo scorso anno esplose...

Formula 1 – Paura in viaggio verso l’Ungheria : spaventoso Incidente per il camion Renault [GALLERY] : spaventoso incidente: il camion del team Renault in viaggio verso l’Ungheria finisce fuori strada Non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza per la Formula 1: dopo il Gp di Germania, disputato ieri, i piloti si apprestano a tornare in pista subito, per il Gp di Ungheria. Tutti gli uomini che lavorano nel mondo della Formula 1, dunque si stanno spostando dalla Germania all’Ungheria per il nuovo appuntamento ...

Incidente sexy per Heidi Klum. La gonna si spacca sul lato b : resta in perizoma. Il video da censura : Heidi Klum è incappata in un divertente Incidente sexy. Il bellissimo angelo di Victoria's Secret si è ritrovata letteralmente a "chiappe all'aria" su Instagram. Alla povera Heidi, ma per la gioia di tanti maschietti, si sarebbe infatti strappata la gonna proprio all'altezza del lato B. Ma nessun im

Piobbico. Sergio Sparagnini morto in un Incidente a Cagli : incidente mortale a Cagli in provincia di Pesaro Urbino. Nell’impatto ha perso la vita un pensionato di 84 anni di

Ciclismo – Spaventoso Incidente per Lorenzo Gobbo : un pezzo di legno lo trafigge e gli perfora il polmone! : Spaventoso incidente per Lorenzo Gobbo ai Campionati Europei Under 23 di Ciclismo: il ragazzo è caduto durante lo scratch dell’omnium, finendo contro un pezzo di legno che gli ha perforato un polmone Incredibile quanto accaduto al velodromo Eddy merckx di Gent, sede dei Campionati Europei Under 23 juniores su pista. Nel corso dello scratch dell’omnium juniores, il ciclista Lorenzo Gobbo è stato coinvolto in un brutto ...

Spaventoso! Cane morto provoca Incidente e il camion vola sulla complanare : Un incidente che ha dell’incredibile ha avuto luogo nel primo pomeriggio a Lecce. A provocarlo, un Cane morto sul bordo della corsia, che ha portato al coinvolgimento nel sinistro di diversi veicoli. Il bilancio è di due feriti lievi. Un vero miracolo, data la dinamica dell’accaduto. Un camion di una ditta di impianti di Galatone, dopo aver colpito una Bmw, è letteralmente volato, abbattendo una porzione di guardrail sulla statale 101, per poi ...