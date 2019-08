Formula 1 – Il 4° posto in qualifica non demoralizza Bottas | “lenti in rettilineo | ma

Formula 1 – Polemiche a Spa! Pesante lamentela dalla tribuna - un tifoso scrive al circuito : “questa la vista dal mio posto” [FOTO] : Spettacolo rovinato sull’Eau Rouge: ingombrante cartello impedisce agli spettatori in tribuna di vedere la pista, piovono lamentele in Belgio E’ iniziato il weekend di gara di Spa: i piloti sono in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio, davanti a tantissimi spettatori che già riempiono le tribune del circuito in attesa dello spettacolo delle qualifiche e della gara. Non mancano però le lamentele: un ...

Formula 1 – Giornata di annunci a Spa : Ocon ritorna ufficialmente in una monoposto - sarà al fianco di Ricciardo in Renault : Ocon torna in F1: annunciato l’accordo con la Renault, dal 2020 sarà compagno di Ricciardo La notizia era nell’aria da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità: Esteban Ocon torna in Formula 1. Dopo l’annuncio della conferma di Bottas in Mercedes è arrivato quello dell’ingaggio da parte di Renault del pilota francese, che farà coppia con Daniel Ricciardo. Ocon prenderà dunque il posto di Nico Hulkenberg dopo il ...

La Formula 1 guarda al futuro : svelate in anteprima le prime immagini della monoposto 2021 [GALLERY] : svelate le prime immagini delle monoposto del 2021 in galleria del vento: la Formula 1 guarda al futuro La Formula 1 è un mondo sempre in continua evoluzione: ingegneri e tecnici lavorano ogni giorno duramente per scoprire come migliorare la performance delle auto e permettere ai piloti di essere competitivi e lottare ogni weekend per la vittoria o il podio. Il mondo della Formula 1 deve però ancora affinare alcuni aspetti regolamentari e ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “ad Hockenheim un 2° posto grandioso - ma la Ferrari ha grossi problemi” : Sebastian Vettel commenta l’esito della gara di Hockenheim: il pilota tedesco si approccia all’Ungheria con una grande iniezione di fiducia ma consapevole di qualche problema di troppo in casa Ferrari Una gara davvero particolare quella disputata da Vettel ad Hockenheim. Nella sua Germania, il pilota Ferrari è stato costretto a partire dall’ultima posizione a causa di un problema avuto durante le qualifiche. La gara di ...

Formula 1 - Come cambieranno le monoposto nel 2021 : La Formula 1 si appresta a vivere unaltra grande rivoluzione tecnica tra due stagioni e si sta lavorando alacremente per dare vita a uno sport diverso rispetto a quello a cui siamo abituati adesso. Diverso e, soprattutto, migliore. La Federazione Internazionale e la F.1 sono impegnate a tempo pieno nellelaborazione delle nuove regole che dovevano essere presentate già lo scorso giugno, salvo poi rinviare lapprovazione definitiva a ottobre, così ...

Formula 1 - Alonso al posto di Gasly in Red Bull? C’è un ostacolo che rende impossibile l’avvicendamento : Helmut Marko si è soffermato sulla stagione di Gasly, svelando poi il motivo per cui un avvicendamento con Alonso sia impossibile La stagione di Pierre Gasly non sta confermando le attese della Red Bull, considerando i soli 43 punti ottenuti finora dal francese rispetto ai 123 di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un confronto impietoso, che ha spinto Horner e Marko a riflettere sul futuro del transalpino, che al momento però non rischia il ...

