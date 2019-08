Damiano Er Faina e Sharon verso Temptation Island Vip | la rivelazione

Fonte : lanostratv

(Di sabato 31 agosto 2019)Vip:Ersicuri del loro amore Tra pochissime settimane inizierà la seconda edizione diVip di Alessia Marcuzzi. E giusto poco fa il portale Witty Tv ha pubblicato il video di presentazione dell’ultima coppia che ha deciso di partecipare al programma delle tentazioni:ErMacri. In questa circostanza i due fidanzatini sono sembrati essere assolutamente molto sicuri dei loro sentimenti, non facendo trapelare alcuna preoccupazione per questa avventura televisiva che potrebbe davvero mettere a rischio il loro sentimento. Per tale ragioneMacri eEr, ai microfoni di Witty Tv, hanno confessato: “Vogliamo dimostrare a tutti che se l’amore è vero non può succedere assolutamente niente…” Sarà amore vero il loro? Oppure qualche single diVip 2019 ...

fabiopastrello : #Repost @temptationita ··· 'Vogliamo dimostrare che se l'amore è vero non può succedere niente' Ecco sharon.macri_3… - raspa90 : RT @Parpiglia: #Repost @temptationita with get_repost ··· 'Vogliamo dimostrare che se l'amore è vero non può succedere niente' Ecco sharon.… - Parpiglia : #Repost @temptationita with get_repost ··· 'Vogliamo dimostrare che se l'amore è vero non può succedere niente' Ecc… -