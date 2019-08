AL BANO E ROMINA POWER ' Lui maschilista? No | un uomo raro' | Techetechetè Superstar

Chi è Romina Carrisi - la figlia di Al BANO e Romina : Romina Carrisi Power o Romina Jr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia Al Bano e Romina. Classe 1987, la piccola di casa Carrisi – Power ha preso la bellezza della madre e la determinazione del padre. Quando i due genitori, la coppia più bella d’Italia, divorziarono, Romina Jr aveva solo dodici anni e aveva già fatto i conti con il dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, ...

Al BANO e Romina Power/ Le lacrime quando l'ha rivista... - Techetechetè Superstar - : Al Bano e Romina Power, oggi a Techetechetè Superstar l'omaggio ai due cantanti. Le lacrime di lui quando ha rivisto l'ex moglie: il retroscena.

Ylenia Carrisi è ancora viva?/ Il dolore di Al BANO e Romina Power non è mai finito : Ylenia Carrisi è ancora viva? Il dolore di Al Bano Carrisi e Romina Power per la scomparsa della figlia non è mai sparito del tutto.

Al BANO e Romina - il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia : Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa. Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su ...

AlBANO Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Al BANO e Romina di nuovo nonni : è nata la seconda figlia di Cristel Carrisi : La tribù dei Carrisi si amplia sempre più. È nata infatti la secondogenita di Cristel Carrisi e di Davor Luksic. La figlia di Al Bano e Romina ha dato alla luce una bambina in una clinica in Croazia dove la coppia vive. A dare il lieto annuncio nonna Romina Power che su Instagram pubblica la tenera immagine della mano della piccola in quella della madre scrivendo: “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”. ...

Al BANO e Romina Power - la confessione choc sulla fine del loro matrimonio : di chi è stata la colpa : La fine del matrimonio tra Al Bano e Romina Power è ancora un mistero. I due si sono allontanati dopo qualche mese la scomparsa della loro primogenita Ylenia Carrisi. Quest'ultima nel 1993 ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in vacanza a New Orleans gettando nello sconforto i suoi genit

