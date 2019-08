Belgio | le Ferrari dominano il venerdì Un secondo tra soft e medium

F.1 - GP del Belgio - Ferrari più veloce nel venerdì di Spa : Dopo il miglior tempo ottenuto questa mattina, la Ferrari ha dominato anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Questa volta, il giro più veloce è stato segnato da Charles Leclerc con 1:44.123: il monegasco, grazie anche a un gioco di scie, è riuscito a staccare di sei decimi il compagno di squadra Sebastian Vettel. Inseguono le due Mercedes, con Bottas ancora davanti a Hamilton, seppur di una manciata di ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Il feeling è buono ma sarà dura tenere il passo delle Ferrari” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno con un distacco di 1.2 secondi nei confronti di Charles Leclerc, e una Red Bull che, come era previsto, soffre a livello di potenza sulla pista di Spa-Francorchamps nei confronti della Ferrari ma, secondo l’olandese, il bicchiere si può definire comunque mezzo pieno. “Penso che il feeling della mia RB15 su questo tracciato sia buono – sottolinea ...

F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica FP2. Leclerc davanti a Vettel - doppietta Ferrari : le Rosse volano a Spa - Mercedes a 8 decimi : La Ferrari sta letteralmente volando a Spa e ha dominato anche le prove libere 2 del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1. Dopo aver giganteggiato in mattinata nella FP1, le Rosse si sono ripetute nel pomeriggio: questa volta è stato Charles Leclerc a segnare il miglior tempo in 1:44.123 con sei decimi di vantaggio sul compagno di squadra Sebastian Vettel che invece era stato il miglior nel turno precedente. Le Mercedes sono attardate di otto ...

VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio - Ferrari scatenate a Spa : la classifica dei tempi : Sebastian Vettel ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019 e ha fatto segnare il miglior tempo del venerdì mattina, giornata di rientro dalle vacanze per il Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di un paio di decimi a dimostrazione dell’ottimo rendimento delle Rosse sul tracciato di Spa che sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche delle vetture di ...

F.1 - GP del Belgio - Libere 1 : Ferrari davanti a tutti : La Formula 1 è tornata in pista a Spa-Francorchamps per la seconda parte della stagione 2019. Nelle prime prove Libere del Gran Premio del Belgio, le due Ferrari si sono piazzate davanti a tutti, con Sebastian Vettel autore del miglior tempo. Il tedesco ha fermato il cronometro in 1:44.574, precedendo di due decimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Seguono le due Red Bull, staccate però di un secondo, di Max Verstappen e del nuovo arrivo ...

VIDEO Ferrari con tante novità nel GP del Belgio - ala anteriore e posteriore a bassissimo carico : La Ferrari si è presentata con diverse novità al GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Le Rosse vanno a caccia della prima vittoria stagionale e il tracciato delle Ardenne sembra essere particolarmente congeniale alle Rosse che possono sfruttare al meglio tutta la loro velocità. Ala anteriore e ala posteriore sono a bassissimo carico, ci sono state delle modifiche sull’upper-flat rispetto ...

F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari scatenate - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Ferrari scatenate nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Sebastian Vettel ha infatti siglato il miglior tempo in 1:44.754 precedendo di un paio di decimi il compagno di squadra Charles Leclerc: le Rosse sono velocissime come da pronostico e il tracciato sembra sposarsi al meglio con le monoposto di Maranello che sono chiaramente le grandi favorite per la vittoria. I due ...

F1 - Risultato FP1 GP Belgio 2019 : si parte con un uno-due Ferrari. Vettel precede Leclerc e le Red Bull : Splende il sole a Spa-Francorchamps e splende anche la Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Nello splendido scenario delle Ardenne (con temperature che si avvicinano addirittura ai 30 gradi) abbiamo vissuto una FP1 che ha confermato come la scuderia di Maranello possa fare bene su un tracciato con caratteristiche simili, mentre Mercedes e Red Bull hanno faticato più del dovuto. Il ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - da Spa parte la riscossa Ferrari? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orari delle prove libere di oggi – Leclerc: “Una pista non cambierà il bilancio” – Vettel: “Dobbiamo massimizzare il lavoro” – Mercedes in Belgio con la terza power-unit – Bottas confermato dalla Mercedes Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno. Sulla pista di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “Stiamo lavorando duro per massimizzare la prestazione della Ferrari” : Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti le soddisfazioni sono state poche e le amarezze molte. Un pot-pourri di negatività: macchina non ...

F1 - GP Belgio 2019 : la Mercedes utilizzerà il terzo motore - power unit più potente per battere le Ferrari : La Mercedes correrà il GP del Belgio con il motore Phase 3, cioè l’ultima evoluzione della power unit: si tratta in sostanza del terzo motore utilizzato in questa stagione, l’ultima unità omologabile senza incappare in penalità. Le Frecce d’Argento hanno dunque deciso di fare all-in quasi all’improvviso e utilizzeranno tutti gli strumenti per cercare di limitare la Ferrari che sembra essere la naturale favorita sul veloce ...

F1 - GP Belgio 2019 : la Ferrari vuol interrompere il digiuno - la Mercedes confermarsi dominante. Verstappen il jolly : Il tempo delle chiacchiere sta per finire e dopo la pausa estiva è tempo di tornare a correre. Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti ...

F1 - GP Belgio 2019 : ecco perché la pista di Spa potrebbe rivelarsi favorevole per la Ferrari : Agosto sta per volgere al termine e con esso anche la pausa estiva di un mese che ha permesso al circus della F1 di rifiatare e ricaricare le batterie dopo una lunga ed estenuante prima parte di stagione durata cinque mesi e dodici Gran Premi. Nel prossimo weekend l’azione sarà infatti di scena sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps, il più antico e famoso autodromo del Belgio. La storia qui la fa decisamente da padrona, si ...

F1 - GP Belgio 2019 : ecco perché la pista di Spa potrebbe rivelarsi favorevole per la Ferrari : Agosto sta per volgere al termine e con esso anche la pausa estiva di un mese che ha permesso al circus della F1 di rifiatare e ricaricare le batterie dopo una lunga ed estenuante prima parte di stagione durata cinque mesi e dodici Gran Premi. Nel prossimo weekend l’azione sarà infatti di scena sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps, il più antico e famoso autodromo del Belgio. La storia qui la fa decisamente da padrona, si ...