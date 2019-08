L’omosessualità dipende dai geni o dall’ambiente? Maxi studio di Harvard ne svela

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) L’omosessualità nasce da un mix di fattori genetici e ambientali: non esiste un solo gene che permetta di prevedere il comportamento sessuale, ma migliaia di varianti genetiche che contribuiscono in modo limitato rispetto all’influenza dell’ambiente e della cultura. Lo dimostra su Science il più ampiogenetico sul tema, condotto su mezzo milione di persone da un team internazionale coordinato dall’italiano Andrea Ganna del Broad Institute di. “Studi precedenti avevano suggerito la presenza di segnali genetici forti che potessero far prevedere il comportamento sessuale: uno dei più noti puntava al cromosoma X, ma nel nostro, con un campione 100 volte più grande, abbiamo dimostrato che non è cosi‘”, racconta Ganna all’ANSA. Per affrontare la questione in modo statisticamente rigoroso, i ricercatori hanno esaminato i ...

MartaDj1 : RT @Agenzia_Italia: Lo scienziato italiano #AndreaGanna del Broad Institute di #Harvard ha analizzato i dati di 470 mila persone per scopri… - Agenzia_Italia : Lo scienziato italiano #AndreaGanna del Broad Institute di #Harvard ha analizzato i dati di 470 mila persone per sc… -