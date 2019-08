Vivo NEX 3 avrà uno schermo a cascata e ricarica rapidissima a 120 Watt

Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini? : Una nuova immagine delle coperture in vetro del possibile Vivo NEX 3, prospetta un rapporto screen to body superiore al 100%. L'articolo Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini? proviene da TuttoAndroid.