Ross McCall chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi l' attore con lei sul Lido

Alessandra Mastronardi - amore e sorrisi con Ross McCall a Venezia : Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Venezia 76, Alessandra Mastronardi Alessandra Mastronardi , tra le strade del Lido, tiene per mano Ross McCall . Stanno insieme da poco ma ha tutta l’aria di essere già una storia importante. L’attrice ...

Alessandra Mastronardi a Venezia col fidanzato Ross McCall : Alessandra Mastronardi è la madrina della 76esima Mostra del cinema di Venezia e ad accompagnarla in Laguna c’è lui: Ross McCall, scozzese, 43 anni, suo compagno da un anno e mezzo. I primi rumors e le prime foto insieme risalgono a febbraio del 2018, ma la coppia non è uscita allo scoperto fino a giugno. Alessandra e Ross si sono conosciuti lavorando fianco a fianco sul set del film Us girato a Roma. Ma se di lei sappiamo praticamente ...