Pd | Zingaretti a Calenda | ‘ripensaci | abbiamo bisogno di te’

Carlo Calenda lascia il Pd. Messaggio durissimo a Nicola Zingaretti : "Con i 5S si rinuncia alle nostre idee" : L'aveva detto e lo ha fatto. Carlo Calenda ha lasciato il Partito democratico: "Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle", spiega l'europarlamentare, ormai ex dem, a Circo Massimo su Radio Capital. "Uno p

Governo : Morani a Calenda - ‘rispetti lavoro Zingaretti e eviti certe uscite’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “è in atto una trattativa decisa all’unanimità dalla direzione del partito che ti ha eletto al Parlamento europeo. Per rispetto del lavoro difficile che Zingaretti sta portando avanti e il cui esito non è per nulla scontato, sarebbe il caso di evitare queste uscite”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd rispondendo a Carlo Calenda.L'articolo Governo: Morani a Calenda, ...

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Zingaretti scavalcato - Pd a pezzi Calenda : "Governo coi 5s? Folle" : Il Pd, tanto per cambiare, si spacca. Renzi scavalca Zingaretti e propone un governo di scopo con il M5s, Franceschini tratta con Fico, Calenda dice no. Il ruolo nell'ombra di Gianni Letta Segui su affaritaliani.it

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...