Gamescom 2019 | Code Vein - prova

Gamescom 2019 : Disintegration - prova : Non tutti gli shooter multiplayer nascono uguali, soprattutto quelli che possono vantare sviluppatori celebri e, quindi, antenati illustri. Disintegration è uno di questi 'casi particolari' perché nasce dalle menti di nientemeno che un gruppo di developer comprendente professionisti che hanno precedentemente lavorato su Halo, Destiny e Socom. Il tutto capitanato da Marcus Lehto, cofondatore della serie Halo e direttore creativo di un'azienda che ...

Gamescom 2019 : Borderlands 3 - prova : Per anni è stato atteso, durante la presentazione è stato acclamato a gran voce, e ormai siamo al capolinea: Borderlands 3 è quasi realtà. A distanza di ben sette anni dall'ultimo "grosso" capitolo, volendo considerare il Pre-Sequel come una sorta di versione 2.5, finalmente ci siamo. E pur mancando così poco al lancio ufficiale, la curiosità è incontenibile, e quale occasione migliore della Gamescom per avere un ultimo assaggio, e scoprire ...

L'esclusiva PS4 Dreams vince il premio Best of Gamescom 2019 : Dreams, l'ambiziosa esclusiva PlayStation 4 di Media Molecule, ha rubato la scena alla Gamescom 2019 con un totale di tre premi, tra cui il Best of Gamescom 2019.La presenza di Sony alla Gamescom 2019 è stata "più leggera" rispetto agli anni precedenti, con l'attesissimo Death Stranding non giocabile e i grandi titoli come The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima assenti. Tuttavia, ciò non ha impedito alla compagnia di ottenere riconoscimenti ...

Gamescom 2019 : Blair Witch - prova : Correva il 1999 quando nelle sale cinematografiche uscì The Blair Witch Project. Il film narrava la storia di Heather Donahue, Michael Williams e Joshua Leonard, studenti di cinematografia che decidevano di andare nei boschi della foresta di Black Hills, vicino a Burkittsville, nel Maryland, per investigare sul mito delle streghe di Blair Witch. Molti bambini infatti erano scomparsi in quella zona negli anni '40 e il trio, armato solamente di ...

Gamescom 2019 : Aaron Greenberg e l'ossessione per l'engagement - intervista : Il mondo dei videogiochi, alle sue origini popolato di veri e propri personaggi, è ahinoi sempre più composto di grigi manager in doppiopetto, che trattano di videogiochi così come potrebbero trattare di automobili.Non è il caso di Aaron Greenberg, General Manager, Games Marketing di Xbox, che negli anni è diventato un vero e proprio personaggio dell'industry dei videogame. Ma è davvero così? Per scoprirlo, non c'è migliore modo di ...

Razer Viper fa centro al Gamescom 2019 : Durante la gamescom 2019 è stato presentato alla stampa specializzata il nuovo modello di mouse Viper prodotto da Razer, nome conosciuto da tempo per la gamma di articoli messi in commercio per chi fa uso quotidianamente del computer. In questo caso si tratta, come già anticipato, di un accessorio veramente straordinario per funzionalità, maneggevolezza e dal prezzo abbastanza contenuto. C’è da dire innanzitutto che il mouse ...

Gamescom 2019 : Trials of Mana - prova : Molto spesso, Square-Enix ricorda la classica nonna del Sud Italia: sempre indaffarata, sempre ai fornelli per cucinare qualcosa di nuovo, ma contemporaneamente ben attenta a non buttare via nulla e ripresentare gli avanzi dei giorni passati in una nuova forma, più o meno appetitosa in base al suo umore.Ciò che ci ha insegnato l'azienda nipponica in questi anni, infatti, è che non si butta via nulla (almeno, non intenzionalmente, vista la triste ...

Spiritfarer : la Gamescom 2019 ci regala ben 15 minuti di video gameplay : Spiritfarer è il nuovo progetto targato Thunder Lotus, studio celebre per la realizzazione di giochi indie dal particolare stile grafico realizzato a mano.Ebbene, in occasione della Gamescom 2019, un nuovo filmato di gioco è ora disponibile così che si possa dare un'occhiata a quanto ha da offrire questo atteso gioco.Prima di proporvi il video gameplay, vi ricordiamo che Spiritfarer ci calerà nei panni di una traghettatrice di defunti. Dovremo ...

Moons of Madness si presenta con un interessante filmato di gioco alla Gamescom 2019 : Moons of Madness ci porterà niente meno che su Marte in una cornice horror. Il gioco infatti è un'esperienza story driven in prima persona, per lo più horror e ambientata nello spazio. In questo titolo l'esplorazione incontra il gusto tutto lovecraftiano per l'ignoto e il sopranaturale.Moons of Madness è atteso per inizio novembre 2019, e mentre attendiamo conferme ufficiali riguardanti la data di lancio, non possiamo fare a meno di proporvi ...

Gamescom 2019 : Daymare : 1998 - anteprima : Per chi ha trascorso, come chi vi scrive, focosi pomeriggi estivi in cantina a contare crani di Ganados in compagnia del giovane agente Kennedy, piuttosto che intense nottate festive a spasso per le nebbiose strade di una misteriosa cittadina, o ancora angoscianti momenti di fuga da un Tyrant ed un Nemesis qualunque, anche solo uno scorcio di Daymare 1998 rappresenta una speranza di gioia, oltre che di orgoglio nostrano.A giorni dal lancio su ...

Gamescom 2019 : eFootball PES 2020 - intervista : L'eterno conflitto tra i due calcistici di punta dell'universo videoludico è pronto ad andare in scena anche quest'anno. Il dominio di FIFA ed EA nella corrente generazione è andato in corso ad un graduale decorso che ha visto PES assottigliare sempre maggiormente il divario, soprattutto grazie ad un sistema di gioco molto rifinito e ad un comparto tecnico all'avanguardia.Ciò di cui il calcistico di Konami ha sempre sofferto, tuttavia, è uno ...

Gamescom 2019 : Dying Light 2 - anteprima : Il successo commerciale e di critica del primo Dying Light fu un qualcosa di tutt'altro che scontato. La formula open world caratterizzata da un'esplorazione incentrata molto sulla verticalità degli ambienti di gioco, sul parkour, oltre che su di un combat system arioso e vario grazie ad una componente di crafting ben strutturata, hanno portato il titolo oltre le aspettative dello stesso team di sviluppo, Techland.Il seguito, quindi, era ...

Gamescom 2019 : Final Fantasy VII Remake - prova : Passano i mesi, passano gli anni, ma le emozioni e l'aspettativa dietro il Remake della leggendaria settima Fantasia Finale non accennano a smorzarsi. Il director Tetsuya Nomura ha già discusso negli scorsi mesi come, secondo lui, il progetto sia stato "annunciato troppo presto": anche e soprattutto a causa delle forti voci di corridoio che avevano iniziato a girare, il rischio di leak era diventato troppo alto e per questa ragione l'azienda ha ...

Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 : tra i nuovi giochi 'Destiny 2' : Google Stadia da mesi si trova sul podio delle news proprio per un motivo, ovvero è la prima piattaforma che permette lo streaming di giochi ad risoluzione altissime e con un input lag minore. Per i giocatori, sopratutto per coloro che si trovano nel lato competitivo, serve avere un input lag quasi inesistente ovvero il tempo di risposta della macchina al comando di un giocatore: di conseguenza se l'input lag è minore il giocatore potrà giocare ...