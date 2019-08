Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.329 : È da poche ore disponibile al download la build 18363.329 di Windows 10 19H2 per il 10% degli utenti nel ramo di distribuzione Release Preview! Fix di bug We fixed an issue where on devices with LTE capability, some SIM cards from certain carriers would not work correctly. We fixed several issues resulting in bugchecks on some devices. Nota di rilascio Per offrire un chiarimento su queste versioni, 19H1 e 19H2 condividono lo stesso contenuto ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18363.327 : È da ieri sera disponibile al download la build 18363.327 di Windows 10 19H2 per pochi utenti nel ramo di distribuzione Release Preview. Annuncio Per un piccolo sottoinsieme di Insider (circa il 10%) nel ramo Release Preview, abbiamo abilitato l’esperienza “cercatore” per 19H2. Per questi Insider, se accedono a Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update, vedranno che è disponibile un aggiornamento di ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10012 e 18362.10013 : Microsoft ha da poco rilasciato due nuove build per gli utenti Windows 10 19H2 nel ramo di distribuzione Slow: stiamo parlando della build 18362.10012 e 18362.10013. Dettagli sul rilascio Microsoft, con il fine di di testare le nuove funzionalità e migliorare il modo in cui esse vengono implementate, ha rilasciato la build con le novità (18362.10013) a un numero limitato di Insider. Più precisamente: build 18362.10012 [nuove funzionalità ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10005 [Agg. 18362.10006] : [Aggiornamento] Da ieri sera è disponibile al download la build 18362.10006 per alcuni Insider nel ramo Slow. Questo aggiornamento attiva le funzionalità introdotte nella build 18362.10005. Articolo originale (15/07/19), È da qualche ora disponibile al download la build 18362.10005 per gli utenti Windows 10 19H2 che hanno scelto il ramo di distribuzione Slow! Novità Oltre alle correzioni introdotte nella build 18362.239 (KB4507453) di Windows ...