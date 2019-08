Lombardia | frana in Valfurva | “Serve il massimo sforzo della Regione”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) “L’appello dei cittadininon può rimanere inascoltato, dopo l’ennesimache non mette a rischio solo l’incolumitàpopolazione e le attività economiche di un territorio che vive soprattutto di turismo, ma anche la vita quotidiana, condizionata dall’isolamento forzato dei cittadini di Santa Caterina”. Lo ha dichiarato Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo Misto, che oggi ha depositato un’interrogazione urgente per chiedere alla Giunta di relazionare sulla situazione critica creatasi nei giorni scorsi in. “La chiusurastrada provinciale 29 – ha proseguito Beccalossi – sta mettendo in ginocchio non solo albergatori e commercianti, ma tutti i cittadini condizionati dalle difficoltà di spostamento, per raggiungere il posto di lavoro o per ricevere cure sanitarie. Preoccupa, ...

