Inter | Sanchez tra i colpi da regalare a Conte nell' ultima settimana di calciomercato

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna - tegola Inter per Sanchez : IL NUOVO 11 DELLA Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Tegola Inter - l’infortunio di Martial può bloccare Sanchez : Joao Mario verso la Lokomotiv Mosca : Inizia il campionato dell’Inter, i nerazzurri in campo nel posticipo serale, la squadra di Conte impegnata davanti al pubblico amico contro il Lecce ha il dovere di conquistare i tre punti e risponde a Juventus e Napoli. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato con l’intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa ma nelle ultime ore non sono arrivare buone notizie. Nuovo ostacolo per l’arrivo di Alexis ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato Inter : Alexis Sanchez slitta - il vice Lukaku può arrivare a zero : Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno ...

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Manchester United per Sanchez : resta il nodo ingaggio : Le due società stanno trattando sulle modalità di pagamento dell’ingaggio del cileno, che guadagna dodici milioni a stagione Bisogna ancora lavorare per chiudere l’operazione Alexis Sanchez, giocatore cileno inseguito dall’Inter. Il club nerazzurro e il Manchester United hanno avuto nuovi contatti nelle ultime ore, grazie ai quali è stato compiuto qualche passo avanti nella trattativa senza però che si giungesse alla ...

Inter e Milan - esordio in campionato in attesa dei possibili arrivi di Sanchez e Correa : Ritorna la Serie A e, dopo tanta attesa, questo weekend terrà a battesimo la 1° giornata del campionato 2019/2020. Le Milanesi sono attese da due incontri apparentemente abbordabili, ma entrambe le squadre sono ancora in pieno rodaggio, avendo cambiato tantissimo, dalla dirigenza (nel caso del Milan) all'allenatore (entrambe) oltre a diversi giocatori. Il Milan inizierà domenica 25 agosto alle ore 18.00 al 'Friuli', ospite dellìUdinese di Igor ...

Icardi - la Juve attende e il Napoli è su Llorente. Inter-Sanchez - trattativa ferma. Rugani verso la Roma. Il calciomercato verso la chiusura : Il 2 settembre si chiude e non c’è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente. La Juventus ...

Calciomercato Inter news/ Sanchez non si allena con lo United ma... - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie: Sanchez non si allena con il Manchester United, ma c'è una motivazione burocratica per questa assenza.

Inter - D’Ambrosio parla di tutto : dai nuovi a Sanchez passando per Conte e il nuovo modulo : Tanti i nuovi arrivi in casa Inter in questa sessione di mercato, e non è finita qui. Chi invece c’è sempre, da ormai un po’ di tempo a questo parte, è Danilo D’Ambrosio, che con la sua duttilità e il suo sacrificio ha conquistate anche Antonio Conte. L’esterno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky. Bene l’integrazione dei nuovi: “Sensi e Barella, che conoscono il campionato italiano, che di per sé è ...

Sky : L’Inter è ricca e lo United cambia i termini del prestito di Sanchez : Doveva essere una transazione semplice quella per Sanchez con lo United avendo già impostato tutto con la Roma che poi si è tirata indietro e invece c’è un nuovo intoppo per l’Inter. Secondo quanto riporta Sky infatti i Red Devils avrebbero cambiato i termini del prestito. Il Manchester avrebbe intuito la differenza tra la Roma e l’Inter e valutato che il club abbia maggiori disponibilità economiche e non sarebbe più disposto a ...

Calciomercato Inter : Sanchez potrebbe esordire contro il Cagliari - firma ormai vicina : Il Calciomercato dell’Inter è sempre più concentrato sull’acquisto di Alexis Sanchez. Secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, più precisamente dall’edizione on line del Sun, il cileno è atteso in Italia a breve, forse già domani. L’affare è quindi in dirittura d’arrivo e fa di certo felice Antonio Conte, che affianca a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez un’altra freccia per iniziare la rincorsa alla Juventus campione d’Italia. Il belga in ...