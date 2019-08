Germania | istituto di statistica conferma il rallentamento dell’economia | Pil in calo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) La prima economia d’Europa ha messo la retromarcia e rischia la recessione. L’ultimo segnale negativo arriva dell’dinazionale, Destatis, che hato la crescita negativa nel secondo trimestre del 2019: il Pil dellaè sceso dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Il motivo principale è unnelle esportazioni, diminuite dell’1,3 per cento. I numerino la stima preliminare che era stata diffusa a metà agosto. Nel confronto anno su anno, il Pil tedesco è salito dello 0,4%, ma persiste unnelle esportazioni dello 0,8 per cento, che rappresenta il dato peggiore degli ultimi sei anni. In attivo, invece, il mercato interno: crescono dello 0,1% i consumi delle famiglie e di 0,5 punti percentuali la spesa pubblica. Eppure, nonostante il rischio di “recessione tecnica” che si presenterebbe nel caso in cui ...

