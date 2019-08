Calciomercato Juventus | Rakitic | no allo scambio con Can ma potrebbe arrivare lo stesso

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Demiral : ripresi i contatti con la Juventus : Il Milan riprende i contatti con la Juventus per Mehri Demiral: i rossoneri pronti ad offrire 35 milioni per il centrale ex Sassuolo Dopo il disastroso inizio di campionato, il Milan è deciso a tornare sul mercato per puntellare la rosa. Al contrario di quanto emerso ieri dalle parole di Giampaolo, concentratosi più sulla fase offensiva della squadra, i rossoneri sembrano muoversi in ottica difensiva. ripresi i contatti con la Juventus per ...

Calciomercato Juventus : c’è un terzino del PSG per la corsia sinistra : Calciomercato Juventus: il tentativo della Juve di trovare un accordo con l’esterno mancino del Barcellona Juan Miranda è saltato. Il giocatore andrà allo Schalke 04, ma per la corsia sinistra è al momento più che aperta la pista che porta ad un altro interessante giovane. Secondo Calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati, infatti, […] More

Calciomercato Juventus - bivio Dybala e Rugani : spunta la novità! : Calciomercato Juventus- Il mercato bianconero si prepara ad entrare nel vivo con occhio puntati sul capitolo cessioni. Cosa potrebbe accadere in circa 6 giorni? Il futuro di Dybala resta totalmente in bilico. L’attaccante argentino vorrebbe restare alla Juventus, ma Paratici valuterà attentamente il da farsi fino alle ultime ore di mercato. La sensazione è che […] More

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato Juventus - Eriksen è un’occasione : può ancora lasciare il Tottenham : Christian Eriksen torna di moda per il Calciomercato della Juventus. Il centrocampista danese può ancora lasciare il Tottenham come rivela sulla sua edizione on line il Daily Mail. Il danese è un’occasione per i bianconeri che potrebbero rinforzare un centrocampo che da qui alla fine del mercato può ancora cambiare pelle. Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey sono gli unici inamovibili. Emre Can, Matuidi e anche Bentanctur sono nella lista dei ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Calciomercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

Calciomercato Juventus : tesoretto da 100 milioni. Pronto il grande colpo : Calciomercato Juventus:Fabio Paratici è ormai al lavoro da settimane per smaltire la rosa a disposizione di Sarri: l’impasse ha bloccato anche le operazioni in entrata, impedendo ai bianconeri di piazzare il grande colpo che manca per il reparto offensivo. Per Paulo Dybala la soluzione più probabile è al momento la conferma. Resta solo l’opzione Paris […] More

Calciomercato Juventus - L'Equipe ipotizza un possibile rilancio nell'offerta per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il nome più caldo è quello di Neymar, il quale ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il club francese ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state recapitate dal Barcellona e dal Real Madrid, dunque la Juventus potrebbe rientrare in gioco e assicurarsi le prestazioni del fortissimo campione brasiliano. Stando a quanto riporta il ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha scelto il grande colpo last minut : Calciomercato Juventus- Capitolo cessioni ancora da analizzare con grande calma e Paratici pronto a far cassa per tentare di regalare l’ultimo grande acquisto a Maurizio Sarri. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il tiro su Mauro Icardi. Tutto per tutto sull’attaccante dell’Inter. Paratici non ha dubbi e […] More

Calciomercato Juventus News/ Mandzukic-Miranda e non solo col Barça - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative bianconere. Il croato dovrebbe trasferirsi in blaugrana per arrivare al giovane terzino.

Calciomercato Juventus - Neymar : bianconeri ancora in corsa per il Mundo Deportivo : Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c'è la possibilità che la Juve non sia per niente tagliata fuori. Calciomercato Juventus: il sogno Neymar continua Ad alimentare i sogni di ...

Calciomercato Juventus : arriva la cessione importante - nome a sorpresa : Calciomercato Juventus – arrivano novità importanti da parte del Corriere della Sera. La società bianconera, è a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico toscano Maurizio Sarri; è necessario fare cassa, così la dirigenza è a lavoro ed attende con ansia l’offerta giusta. Il PSG fa sul serio e pensa non soltanto a […] More

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vorrebbe Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...