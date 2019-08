Sono nello stesso albergo in cui è stato concepito Leone Chiara Ferragni si lascia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) In una foto cheha pubblicato sul suo profilo social ricorda il momento in cui ha rivelato ai follower di essere in dolce attesa. È stata un’estate folle per. Sempre connessa, sempre nel mirino degli hater, sempre pronta a nuove sfide. E in attesa di vederla al Festival del Cinema di Venezia, luogo in cui verrà presentato il documentario sulla sua vita, si gode ancora un po’ di vacanze insieme a Fedez in undella Grande Mela.In uno scatto dolce e romantico dove appare insieme al marito, l’influencer ricorda che proprio in quellohae ha annunciato ai suoi follower la maternità.stati due anni molto intensi endosi cullare dal ritmo dei ricordi, condivide questo momento su i social. "Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c’è sempre quella sensazione agrodolce che ti tiene ...

GoalItalia : 'Dovevo esserci' Mihajlovic nello spogliatoio, giocatori in lacrime ?? - DPCgov : ????Le temperature medie di superficie terrestre e oceani nel luglio 2019 sono le più alte mai rilevate nello stesso… - you_trend : ?? #Conte: 'Sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti, e nello ste… -