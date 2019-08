Muore folgorato a 13 anni | stava caricando il cellulare in un fast food

Cina. Muore folgorato a 13 anni mentre gioca con il cellulare : lo stava caricando al ristorante : Il dramma è avvenuto in un fast food di Nanchang, capitale della provincia cinese del Jiangxi. La giovane vittima stava caricando il telefono cellulare con un cavo generico, ha spiegato la sorella. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte delle autorità locali.

Colpito da fulmine mentre è in pausa al lavoro! Daniele Del Nobile Muore folgorato a 36 anni : L'uomo era da solo e si stava recando al lavoro in un rifugio di montagna dove faceva il cuoco. A lanciare l'allarme sono stati proprio i suoi datori di lavoro che, non vedendolo arrivare e non riuscendo a contattarlo dopo la pausa, sono andati a cercarlo. L’ipotesi ritenuta più probabile è quella che a colpirlo sia stato un fulmine.\\Dramma nelle scorse ore sulle montagne del Bellunese, un uomo di 36 anni ha perso la vita tragicamente mentre ...

Brindisi - operaio Muore folgorato : era al lavoro vicino alla stazione dei treni di Brindisi : È rimasto folgorato mentre lavorava alla linea di contatto della ferrovia. Mario Cavaliere, 57 anni, è morto intorno all’una la notte scorsa, in via Cappuccini, vicino alla stazione di Brindisi. Altri due operai sono rimasti feriti: portati in ospedale, sono stati dimessi poco dopo. I tre erano dipendenti di una ditta appaltatrice di Roma, che aveva preso in carico i lavori per conto della Rete ferroviaria italiana ed erano impegnati sui ...

Palermo - Muore folgorato sul lavoro a 27 anni - arrestato datore : “Allaccio abusivo a corrente” : Il 27enne Vincenzo Ferrigno stava pulendo i macchinari della rosticceria dopo la chiusura quando è stato fulminato da una scarica elettrica improvvisa. Per gli inquirenti il locale aveva un impianto elettrico fuori norma e con allaccio abusivo al rete elettrica. Il ttolare arrestato per omicidio colposo.

