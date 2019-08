Serie A, Milan ko in casa Udinese: 1-0

Inizia male l'avventura di Giampaolo al,affondato 1-0 alla Dacia Arena da un'ottima,apparsa già in palla. Portieri inoperosi in un 1° tempo bloccatissimo. Borini sfiora l'autogol con un goffo intervento difensivo,Romagnoli di tacco non trova la porta su cross di Suso.Poca roba. Bianconeri che però appaiono fisicamente più brillanti.Ripresa.Senza fortuna i tentativi di Fofana, Borini e Paquetà.Al 72' i friulani colpiscono: su angolo, stacco vincente del neo acquisto Becao. Ilnon reagisce, Donnarumma nega il 2-0 a Lasagna.(Di domenica 25 agosto 2019)