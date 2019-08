Roma-Genoa 3-3 La Diretta Kouamé firma il pareggio

Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live : Roma ripresa due volte dal Genoa! : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite. Nella prima giornata la Roma sta pareggiando contro il Genoa.

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : il Genoa pareggia i conti contro la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : Spal avanti con la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spal-ATALANTA 1-0 25′: GOMEZ! GRANDE PARATA DI BERISHA! L’argentino si vede murare il gol del pareggio. Torino-Sassuolo 1-0 21′: ZAZA! L’attaccante granata sfiora la doppietta e il gol fotocopia dopo l’1-0. HELLAS VERONA-BOLOGNA 0-1 20′: match cattivo al Bentegodi difficile da gestire sin qui. La squadra di Juric fatica a ripartire. Spal-ATALANTA 1-0 ...

Roma-Genoa - formazioni ufficiali : Kluivert e Schone titolari : Roma-Genoa, formazioni ufficiali – Nuovo tecnico per la Roma. Fa il suo debutto nel nostro campionato Paulo Fonseca, che ha dimostrato nelle amichevoli di apprezzare un gioco offensivo e veloce. Giallorossi che puntano ad un posto in Champions League. E’ cambiato il portiere con l’arrivo di Pau Lopez, innesti anche sulle fasce con Spinazzola e Zappacosta. A centrocampo sono arrivati Veretout e Diawara. Importantissimi i ...

Roma-Genoa in diretta TV e in streaming : La Roma fa il suo esordio in campionato stasera all'Olimpico contro il Genoa: le informazioni e link per seguirla in diretta su Dazn dalle 20.45

Serie A al via : la nuova Roma di Fonseca si affida alla vecchia guardia contro il Genoa : Roma – Tempo di mollare gli ormeggi e prendere il largo, perché la nave della Serie A è pronta a ripartire. La nuova Roma targata Paulo Fonseca farà ufficialmente il suo ingresso nella nuova stagione questa sera, quando alle 20.45 sfiderà il Genoa dell’ex Aurelio Andrezzoli nella prima gara del torneo 2019/2020. Esordio casalingo per i giallorossi, che dopo due anni consecutitivi lontano dalle mura amiche inizieranno finalmente allo ...

Roma-Genoa oggi in tv (25 agosto) : orario d’inizio - diretta streaming - canale e probabili formazioni : La Serie A di calcio 2019/2020 apre i battenti e in questa prima giornata la Roma di Fonseca debutterà all’Olimpico contro il Genoa. I giallorossi sono i grandi favoriti della partita, solitamente in casa l’attacco è stato sempre molto fluido nel recente passato e i rossoblù sono stati tra le peggiori squadre come media punti in trasferta della passata stagione, con sole due vittorie; interessante sarà quindi capire se il nuovo CT ...