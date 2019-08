Paura in Salento Col volto coperto tentano di rapire bimbo di 7 anni

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) In, due uomini incappucciati hanno tentato diun bambino di 7con la promessa di un regalo. Messi in fuga dal padre del piccolo. Due uomini incappucciati hanno tentato diun bambino di 7con la promessa di un regalo in cambio. È accaduto a Frigole, ridente località turistica in provincia di Lecce, appena qualche ora fa.Era pressapoco la mezzanotte quando due loschi figuri, colda un cappuccio integrale di colore nero, hanno avvicinato il ragazzino mentre era in sella alla sua bicicletta. Una scusa banale, la promessa di una entusiasmante ricompensa a patto che li avesse seguiti senza proferire parola. Così, con questo escamotage meschino, i due malviventi sono riusciti a persuadere il bambino fino a convincerlo ad allontanarsi con loro. Ma, per fortuna, il loro piano è andato in frantumi nel giro di pochi secondi.Stando a ...

brianvet : RT @brianvet: @LaCastelliM5s Niente? Tipo eliminare l' #obbligo vaccinale? Tipo sospendere il #TAP e la distruzione del Salento con i suoi… - brianvet : @LaCastelliM5s Niente? Tipo eliminare l' #obbligo vaccinale? Tipo sospendere il #TAP e la distruzione del Salento c… - 1goforgold1 : RT @RobertoMarti74: Il Presidente, enologo, Angelo Maci è un uomo che non ha paura di esprimere le sue idee con grande onestà! Ecco perché… -